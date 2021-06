Le piazze di Francesco in diretta da Ancona venerdì 4 giugno 2021

Continuano gli appuntamenti nelle piazze italiane in occasione dei 100 anni della rivista San Francesco. Venerdì 4 giugno alle 12 presso la chiesa di San Francesco alle Scale di Ancona, in diretta streaming su sanfrancesco.org, si terrà l’incontro delle Piazze di Francesco dal titolo “Parole povere: incontrare”. Parteciperanno, dopo i saluti della Sindaca di Ancona Valeria Mancinelli, l’Arcivescovo-Metropolita di Ancona-Osimo, Mons. Angelo Spina, il musicista e attore di “Forza Venite Gente”, Michele Paulicelli, lo scrittore, Pietrangelo Buttafuoco, e il direttore della rivista San Francesco, Padre Enzo Fortunato.

Ogni mese in dialogo in una piazza diversa d’Italia per celebrare San Francesco e il suo passaggio. Dopo Assisi, Foligno, Alviano, Ascoli Piceno e Perugia il viaggio prosegue verso Ancona: luogo in cui, il 24 giugno del 1219, Francesco si imbarcò verso oriente. Il Santo tagliò nel mare la linea della nostra rotta terrestre e celeste, con parole oggi significative: incontro, dialogo, pace. Lui partì come pellegrino di pace durante la V Crociata che imponeva il divieto del Papa di recarsi in Terra Santa. Francesco andò come pellegrino di pace a vivere l’incontro con il Sultano, così diverso per cultura e religione; non ebbe paura di aprire il dialogo.

L’evento anconetano delle Piazze di Francesco verrà trasmesso in diretta streaming sul sito sanfrancesco.org, sulla pagina YouTube di San Francesco d’Assisi e sul canale Facebook del direttore della rivista Padre Enzo Fortunato.

© Riproduzione riservata