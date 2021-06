Madonnina di Ponte San Vittorino, restaurata l’edicola che torna a splendere (foto)

Rinasce l’edicola della Madonnina di Ponte San Vittorino. Sotto alla basilica di San Francesco, in via Giovanna di Savoia Regina dei Bulgari, torna a risplendere la madonnina posta ormai da tantissimi anni nel quartiere ai piedi del Sacro Convento di Assisi. “C’era questa madonnina da tantissima anni – racconta Giancarlo Cavallucci (la famiglia Cavallucci è una famiglia storica in quel luogo, ndr) – la cappellina anno dopo anno è stata un pochino abbandonata, lasciata a se stessa. Via via si era rovinata, necessitava di essere ristrutturata per far sì che tornasse a nuova vita”.

Da qui, l’idea congiunta da parte di tutti i residenti della zona, di ristrutturarla ed ora grazie alla generosità di tutto il quartiere l’edicola è stata riportata alla luce. Un’edicola situata lungo uno degli ingressi principali alla città di Assisi, per chi proviene da via Campiglione salendo verso Assisi, la madonnina è situata nello svincolo appena sotto alla Basilica di San Francesco. A restaurarla, fra gli altri, la generosità e l’opera di Valerio Febbraro, conosciuto ad Assisi per essere una delle guardie proprio della Basilica di San Francesco. Lavori di manutenzione accurati, una staccionata in legno a recintare l’area esterna, un prato verde e tanti fiori ad addobbarla. Valerio ha realizzato il lavoro di restauro dell’edicola, è stata sistemata e riposizionata anche l’antica madonnina.

“Grazie a tutti coloro che hanno collaborato per il restauro della Madonnina di Ponte San Vittorino – conclude Giancarlo Cavallucci – ognuno ha dato il proprio contributo. Tante le aziende e le persone che hanno collaborato donando il materiale per la realizzazione. Una cappellina che resterà illuminata di notte, visitabile usufruendo del parcheggio del ristorante posto di fronte. Faremo una festa di inaugurazione che non è stata ancora possibile a causa della pandemia. Siamo felici ed orgogliosi di questa importante opera, da oggi la madonnina di Ponte San Vittorino è nuovamente fra noi”.

