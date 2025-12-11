Missione nelle Filippine per la reliquia di San Carlo Acutis

Nuovo pellegrinaggio con migliaia di fedeli per la reliquia di san Carlo Acutis in Asia che, dal 28 novembre e fino al 15 dicembre 2025, sta visitando 16 diocesi del grande paese del sud est asiatico. L’arrivo di questo “dono prezioso” – così viene definito nella nota della Chiesa Filippina – è stato ‘benedetto’ da monsignor Domenico Sorrentino, vescovo delle diocesi Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno. “Carlo, sulle orme di San Francesco e Santa Chiara, ci spiega che Gesù è l’unica vera gioia, Gesù con Maria soprattutto nell’eucarestia. Carlo è un buon maestro che ci insegna la via alla santità, e con Francesco forma un team straordinario: imparare da loro è il segreto della gioia”, le parole del presule.

Le Filippine sono la diciottesima nazione visitata dalla reliquia di san Carlo Acutis, con altre quattro in preparazione; affidata al gruppo “Friends of Blessed Carlo Acutis Philippines”, la reliquia è accompagnata da monsignor Anthony Figueiredo, responsabile delle relazioni internazionali della Diocesi. Nel corso del pellegrinaggio saranno visitate 3 Arcidiocesi e 13 Diocesi e in ognuna di esse presiede messa il vescovo locale, oltre ai cardinali Jose Fuerte Advincula, per l’arcidiocesi di Manila, e il cardinale Luis Antonio Tagle nel santuario nazionale.

Monsignor Gilbert A. Garcera, arcivescovo metropolita di Lipa e presidente della Conferenza dei vescovi cattolici delle Filippine, invita tutti i fedeli a dare il benvenuto alla reliquia del pericardio di San Carlo Acutis: “Un’opportunità di preghiera, devozione e incontro con il patrono di internet – le sue parole – e testimone potente di santità giovanile. Possano questi giorni pieni di grazia ispirarci a vivere una vita nell’eucaristia, nella carità e nell’amore di Dio – proprio come Carlo Acutis”.

Come si legge nella nota della Chiesa filippina, “Questa visita storica è un momento di rinnovamento e di festa per la Chiesa filippina, in particolare per i nostri giovani e le nostre famiglie, che sono invitati a incontrare la testimonianza del giovane santo che ci ricorda che l’Eucaristia è veramente la nostra ‘autostrada verso il Cielo’”. San Carlo Acutis, il ragazzo in “jeans e scarpe da ginnastica”, è morto per leucemia a soli 15 anni nel 2006; basava la sua vita sull’Eucaristia per crescere nel rapporto con Gesù. Come diceva sempre “Essere sempre uniti a Gesù questo è il mio programma di vita”. Canonizzato il 7 settembre 2025 da papa Leone a Roma, la sua salma riposa nella Chiesa di Santa Maria Maggiore-Santuario della Spogliazione di Assisi, dove San Francesco compì il gesto profetico di spogliarsi davanti al vescovo per affidarsi solo alla provvidenza di Dio.

