Al via il Natale di Bastia Umbra 2025: musica, narrazioni, spettacoli e tante associazioni protagoniste (foto)

Il giorno dell’Immacolata, oltre a quello di Assisi nel weekend e poi dei francescani l’8 dicembre, si è acceso anche il Natale di Bastia Umbra 2025, con l’accensione del Grand’Albero di Natale e dei personaggi del progetto scenografico Le Storie di Natale, che ha trasformato Piazza Mazzini in un racconto vivo, ricco di luci, emozioni e atmosfere suggestive e tradizionali.

L’evento si è svolto alla presenza del sindaco Erigo Pecci, della giunta Comunale, degli attori e animatori che daranno vita agli spettacoli previsti nelle prossime settimane. Un’accensione scenografica, basata sull’allestimento del Paese delle storie popolato dai giganteschi personaggi protagonisti delle stesse, realizzati in occasione del Palio de San Michele e messi a disposizione dai 4 rioni della città, che ha restituito alla piazza tutta la magia che caratterizzerà il Natale bastiolo, accompagnata da musica, narrazione con l’anteprima dei due spettacoli che, ogni fine settimana a partire da sabato 13 e domenica 14 dicembre, animeranno piazza Mazzini: “Il Potere dell’Amore” e “Natale, la Festa del Tempo”, a cura dell’Associazione Culturale Teatro Spazio con la scenografia di Paolo Cardinali Dopo il momento dell’accensione, il pomeriggio è proseguito con la tradizionale visita agli Alberi Artistici dei Rioni insieme alla giuria composta dagli artisti ed esperti d’arte Stefano Borgia del Casale, Federico della Bina ed Enrico Sciamanna. È stato il Rione Sant’Angelo a vincere la nona edizione del concorso alberi artistici, uno degli appuntamenti più sentiti del Natale bastiolo, promosso dall’Ente Palio de San Michele; ha preceduto il Rione Portella, il Rione Moncioveta e il Rione San Rocco, secondo la giuria artistica che ha comunque lodato tutti i rioni per aver “realizzato lavori ammirevoli, coinvolgenti e pienamente coerenti con lo spirito della festa. La varietà dei materiali utilizzati ha dato vita a soluzioni espressive differenti ma tutte di valore, grazie a forme, colori, luci e composizioni che rivelano sensibilità e competenze artistiche significative”.

Gli alberi e i carri rimarranno esposti fino a martedì 6 gennaio. La Presidente dell’Ente Palio, Federica Moretti, ha rivolto il proprio ringraziamento ai rioni e alla comunità: “Nove edizioni e l’emozione continua a rinnovarsi. Ogni anno gli Alberi Artistici confermano la straordinaria vitalità del nostro territorio: alle capitane, l capitano, alle rionali e ai rionali, va il mio più sentito ringraziamento, perché nonostante il freddo e gli impegni quotidiani trovano il tempo di riunirsi, ideare e costruire opere che parlano di appartenenza, creatività e dedizione. Questa iniziativa, ideata dall’artista bastiola Elisa Leclè e sviluppata negli anni grazie al lavoro dei rioni, è oggi un simbolo autentico del Natale bastiolo. Il Palio vive tutto l’anno grazie alla partecipazione di chi lo ama e lo sostiene, riconoscendolo come un bene comune da proteggere e tramandare”.

Il pomeriggio di festa e partecipazione ha dato ufficialmente avvio al Natale di Bastia Umbra 2025, anticipando le tante iniziative per tutte le età che animeranno la città nel mese di Dicembre. Bastia Umbra ha risposto con entusiasmo, confermando ancora una volta il valore della creatività, della collaborazione e dello spirito di comunità che caratterizzano il Natale bastiolo”, si legge nella nota del Comune.

Di seguito il programma sintetico del Natale di Bastia Umbra 2025

ATTIVITÀ PER BAMBINI E FAMIGLIE

§

Laboratori natalizi, giochi in piazza e attività della Ludoteca comunale nei giorni 10, 13, 17, 19, 20 dicembre.

Babbo Natale nei quartieri: Costano (20 dicembre), XXV Aprile, Centro, Campiglione, S. Lorenzo e Borgo I Maggio (24 dicembre).

Il Presepe Vivente nel Borgo Antico – 21 dicembre, con corteo e animazione teatrale.

La gran Festa della Befana – 6 gennaio, con corteo dei Re Magi, mercatini, animazioni, distribuzione delle calze e premiazioni dei concorsi.

LETTURE, CULTURA E STORIE

La Stanza delle Meraviglie diventa anche Stanza dei Narratori, con appuntamenti dedicati alla narrazione nelle diverse lingue e tradizioni:

Presentazioni di libri e letture teatrali (19, 22 dicembre).

Appuntamenti “Mamma Lingua” (15 e 22 dicembre).

“I nonni raccontano il loro Natale” – 17 dicembre.

La Favola di Natale di Guareschi – 3 gennaio, Auditorium S. Angelo.

MUSICA E CONCERTI

Un mese di musica tra scuole, cori e tradizioni:

Fiocchi di Note – Concerto della Scuola di Musica (15 dicembre).

Concerti corali nelle chiese e in piazza (16, 17, 18, 19, 21, 23 dicembre).

Zampognari nel centro storico – 22 dicembre.

Concerto dell’Anno Nuovo della Banda di Costano – 4 gennaio.

Verbum Bonum – “Il Natale Francescano” concerto di musica medievale dell’Ensemble “Anonima Frottolisti” (16 Dicembre)

A Ceremony of Carols – Concerto di Natale (23 Dicembre)

TRADIZIONI, SOCIALITÀ E TERRITORIO

Scuola della Cucina di Famiglia: Cappelletti (11 dicembre) e Torciglione (18 dicembre).

Mercatini, attività associative nei quartieri, incontri culturali, tombolati e feste comunitarie.

CAPODANNO IN PIAZZA

Il 31 dicembre, Piazza Mazzini ospita la grande Festa di Capodanno, con “La Maschera di Pino”, Linda Loreti e DJOKER musica anni ’70-’90 e DJ set fino alle ore 02:00, in collaborazione con Confcommercio.

LA GRAN FESTA DELLA BEFANA (CONFCOMMERCIO IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI BASTIA)

– 6 gennaio

Un grande evento cittadino che riunisce mercatini, animazioni, corteo dei Re Magi e la distribuzione dei premi dei concorsi:

Concorso Vetrine, Balconi e Presepi (Confcommercio in collaborazione con Comune)

Concorso “Con la Befana siamo tutti più Buoni!” – Compra sotto Casa! (Confcommercio)

UN NATALE DI COMUNITÀ

Le iniziative natalizie sono realizzate grazie alla collaborazione di rioni, associazioni, scuole, parrocchie, biblioteche, gruppi giovanili e realtà sociali del territorio. Il Comune di Bastia Umbra invita tutta la cittadinanza a partecipare e vivere insieme la magia delle Storie di Natale.

© Riproduzione riservata