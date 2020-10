Monsignor Marcello Semeraro in visita alla tomba del Beato Carlo Acutis

Il nuovo prefetto della Congregazione delle cause dei Santi, monsignor Marcello Semeraro, lunedì 19 ottobre alle ore 18 celebrerà la santa messa nella chiesa di Santa Maria Maggiore – Santuario della Spogliazione dove è sepolto il Beato Carlo Acutis. Intanto sabato 17 ottobre il vescovo della diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino, monsignor Domenico Sorrentino, ha presieduto la santa messa concelebrata da una rappresentanza del presbiterio diocesano. Presente il sindaco di Assisi, Stefania Proietti.

“In questo santuario il giovane Francesco e il giovane Carlo parlano insieme – ha detto il vescovo -, fanno una sorta di alleanza al di là dei secoli che li separano. Sono entrambi capaci di parlare il linguaggio dei giovani che è il linguaggio dell’originalità, dell’autenticità. I giovani – ha aggiunto – sono desiderosi di originalità e tante volte, per ottenerla, sbagliano via finendo per essere, come diceva Carlo, delle fotocopie, delle mode. Carlo e Francesco vogliono parlare ai giovani con il loro linguaggio per dire che di essere gioiosi, felici, originali, ma per la via giusta che è la via di Gesù. Dobbiamo pertanto fare in modo che questo loro linguaggio arrivi ai giovani”.

La tomba verrà chiusa lunedì dopo l’Angelus. Come detto, alle 18 del 19 ottobre, Monsignor Marcello Semeraro celebrerà messa al Vescovado.