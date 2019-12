Natale con gli angeli 2019 in Basilica, nel segno della beneficenza

Anche quest’anno, come da buona tradizione del comitato della Festa degli Angeli, si vivrà nella Basilica di Santa Maria degli Angeli il Natale con gli angeli 2019, un momento di intensa preghiera in ricordo di tutti i figli in cielo. Venerdì 20 dicembre alle ore 21.00 si celebrerà una messa proprio in ricordo dei nostri bimbi che dal paradiso ci sostengono ed accompagnano, il popolo della Festa sarà quindi contento di ritrovarsi accanto alla Porziuncola con tutti quelli che desiderano unirsi alla preghiera. A seguire, nei locali attigui, Natale con gli angeli 2019 vedrà un semplice momento di festa dove potersi scambiare gli auguri di Natale e fare quattro chiacchiere in compagnia.

Il comitato della Festa degli Angeli fa sapere inoltre che seguito dell’incontro avvenuto venerdì 13 dicembre in parrocchia, si sono decise le varie realtà locali e situazioni particolari che saranno aiutate dal “Dono degli Angeli” cioè il frutto di tutte le attività di beneficenza promosse dalla Festa (maglietta, pane degli angeli ecc.). “Mani libere per donare” era il tema della Festa di quest’anno, e la generosità è sempre stato un pilastro portante del comitato, quello che si raccoglie grazie alla benevolenza della gente è sempre devoluto a realtà che aiutano i bambini o a famiglie che affrontano varie difficoltà con i loro figli.

Anche quest’anno si sosterranno diversi bambini africani con l’adozione a distanza, verranno supportati tre bambini di Assisi e dintorni per assisterli nelle cure che necessitano, si aiuteranno varie realtà locali come il Centro di Aiuto della Vita di Assisi, l’Emporio “7 ceste” Caritas dove la Festa ha un suo spazio dedicato ai bimbi e tanto altro.

Per altre informazioni http://www.lafestadegliangeli.org/