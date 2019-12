Circolazione, cambi e divieti del 19 dicembre ad Assisi e Santa Maria

Cambi alla circolazione, alle porte del centro storico di Assisi e nella frazione di Santa Maria degli Angeli, nella giornata del 19 dicembre 2019. Li rendono noti due distinti comunicati stampa del Comune di Assisi.

Nello specifico, in occasione dei lavori urgenti di riparazione del guard rail da realizzarsi domani giovedì 19 dicembre 2019 in via Ponte dei Galli (la strada che da San Giacomo porta al bosco di San Francesco, ndr) si rende necessaria una diversa regolamentazione della viabilità. Dalle ore 9 alle ore 1,2 è stato infatti disposto il divieto di transito per tutti i veicoli, compresi gli autorizzati, a esclusione dei mezzi di soccorso e i mezzi operativi dell’impresa esecutrice dei lavori.

A Santa Maria degli Angeli, invece, a causa dei lavori di abbattimento di un albero in corrispondenza dei civici 28 e 30 da realizzarsi domani 19 dicembre 2019 in via Patrono d’Italia, è stato deciso di modificare la viabilità, stabilendo il divieto di circolazione per tutti i veicoli dalle 9 alle 12 e comunque per il tempo strettamente necessario per l’esecuzione dell’intervento. In pratica – spiega la nota della giunta – il divieto parte dall’intersezione con via Micarelli, fino alla rotatoria di via Los Angeles, direzione obbligatoria a sinistra per i veicoli in uscita da via Micarelli direzione a salire verso Assisi.