Padre Marco Vianelli è il nuovo provinciale dei Minori di Umbria e Sardegna

Nella mattinata di venerdì i Frati Minori della Provincia Serafica di San Francesco d’Assisi di Umbria e Sardegna, riuniti in Capitolo, hanno eletto il nuovo Ministro provinciale e il nuovo Vicario Provinciale nel servizio alla Provincia e alla Chiesa. Le votazioni si sono svolte in un clima sereno e di concordia e hanno portato all’elezione di padre Marco Vianelli (attuale Direttore dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia della Conferenza Episcopale Italiana) come nuovo Ministro Provinciale e di padre Georges Massinelli (attuale Guardiano del Convento di Monteripido, Perugia) come Vicario. (continua dopo la foto)

Padre Marco Vianelli nasce a Venezia nel 1966 ed entra fin da giovane nell’Ordine dei Frati Minori, nella Provincia Serafica di Assisi, maturando una vocazione che unisce spiritualità francescana e impegno pastorale. Viene ordinato presbitero nel 1998. Dopo gli studi teologici all’Istituto Teologico di Assisi consegue la Licenza in diritto canonico presso la Pontificia Università Antonianum, e continuerà a servire la Chiesa in questo ambito, occupandosi in particolare della pastorale familiare e delle cause matrimoniali, come Giudice presso il Tribunale Ecclesiastico Umbro (dal 2005), e Vicario giudiziale della Diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino (dal 2021).

Il suo ministero si radica inizialmente in Umbria, come formatore dei giovani frati (Maestro dei professi temporanei) e parroco della comunità di Santa Maria degli Angeli (dal 2012 al 2019). Nel 2015 assume anche l’incarico di parroco moderatore dell’Unità pastorale di Santa Maria degli Angeli, coordinando le parrocchie di Santa Maria degli Angeli, Costano, Tordandrea e Castelnuovo e sviluppando una forte attenzione alla vita concreta delle comunità.

È Assistente Ecclesiastico nei Campi di Formazione per Capi AGESCI dal 1998 al 2011, dal 2008 al 2011 è Segretario Nazionale per la formazione e gli studi della Conferenza dei Ministri dell’Ordine dei Frati Minori d’Italia, e in seguito consegue i titoli di Mediatore e Consulente familiare (Corso di Mediazione presso l’Istituto di Terapia Familiare di Siena; ⁠Master di II livello in Consulenza Familiare presso l’istituto Giovanni Paolo II di Roma e l’Università Cattolica di Milano).

Nel 2019 il Consiglio Episcopale Permanente della CEI lo nomina Direttore dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia della Conferenza Episcopale Italiana. In questo ruolo diventa un punto di riferimento per l’attuazione in Italia delle indicazioni di Papa Francesco, in particolare dell’esortazione Amoris Laetitia, promuovendo iniziative dedicate alla preparazione al matrimonio, all’accompagnamento delle coppie e al sostegno delle famiglie ferite.

La mattina dell’elezione ha preso avvio con la Messa votiva dello Spirito Santo presieduta dal Presidente del Capitolo e Visitatore generale padre Giampaolo Possenti. Durante l’omelia, il Presidente ha invitato i frati a uno stile di guida che sappia accompagnare la vita anziché imporre programmi, esortando a cercare l’opera di Dio nel cuore dei fratelli con pazienza e senza giudizi affrettati. Richiamando il segno dei pani e dei pesci, ha ricordato che il compito di chi serve è valorizzare il poco e “raccogliere i frammenti” affinché nulla vada perduto, custodendo con amore chi si sente ai margini. “Il vero equilibrio per chi guida la comunità – ha concluso padre Giampaolo – non nasce dalle lusinghe del mondo ma dal silenzio della solitudine abitata da Dio, dove ci si scopre profondamente amati”.

Nei giorni antecedenti, i frati hanno approfondito il cammino della fraternità attraverso le relazioni di padre Massimo Fusarelli, Ministro Generale dell’Ordine dei Frati Minori, di padre Giampaolo Possenti e di padre Francesco Piloni, Ministro Provinciale uscente. Al termine di questa mattinata, la Provincia desidera rivolgere un sentito ringraziamento al Ministro Provinciale uscente, fra Francesco Piloni, e al Vicario Provinciale uscente, fra Danilo Tremolada, per il generoso servizio e la guida sapiente offerti in questo sessennio. Tutta la fraternità li affida con gratitudine al Signore affinché, per intercessione del Serafico Padre San Francesco e della Vergine Madre, Regina degli Angeli, continui a benedire il loro cammino e a rendere fecondo ogni loro futuro impegno nel solco del Vangelo.

Cresce intanto l’attesa per la sessione pomeridiana delle ore 15.30, durante la quale il Capitolo sarà chiamato a eleggere il Definitorio. Si tratta di un gruppo di sei frati consiglieri che avranno il compito di coadiuvare e sostenere il Ministro e il Vicario nelle decisioni e nella guida delle fraternità che compongono la Provincia. Solo nel tardo pomeriggio, con la definizione del consiglio dei sei, il nuovo assetto di governo potrà dirsi pienamente costituito e pronto ad affrontare le sfide del prossimo triennio. La Provincia Serafica dei Frati Minori conta attualmente 205 frati, presenti non solo in Umbria e Sardegna, ma anche in altre realtà ecclesiali in Italia e all’estero. Nel territorio delle due regioni sono attive 26 fraternità, impegnate nella custodia dei principali luoghi francescani – tra cui la Porziuncola, San Damiano e l’Eremo delle Carceri – e nel servizio pastorale in circa 25 parrocchie.

“Giungano a padre Marco Vianelli e a padre Georges Massinelli le mie più fervide felicitazioni per il servizio che sono stati chiamati a svolgere. Sarà bello condividere con loro e con tutta la Provincia Serafica dei Frati Minori di Umbria e Sardegna, così come già avvenuto con i predecessori, questo centenario francescano che ci vede tutti impegnati a celebrare il carisma di San Francesco, di cui i frati custodiscono l’eredità”. Sono le parole di affetto di monsignor Felice Accrocca, vescovo delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, a seguito del Capitolo dei frati minori svoltosi in questi giorni alla Porziuncola, che ha eletto padre Vianelli, attuale direttore dell’Ufficio nazionale per la Pastorale della famiglia, nuovo ministro Provinciale dell’Ordine e padre Massinelli, già guardiano del convento di Monteripido a Perugia, in qualità di vicario. “Giungano poi – continua il vescovo – i miei sentimenti di stima e ringraziamento a fra Francesco Piloni e a fra Danilo Tremolada per quanto hanno fatto a servizio della Provincia Serafica e per il contributo dato alla nostra chiesa locale”.

A seguito dell’elezione di fra Marco Vianelli, OFM, a nuovo Ministro provinciale della Provincia di San Francesco dei Frati Minori di Umbria e Sardegna, fra Marco Moroni, OFMConv, a nome della comunità dei frati della Custodia Generale del Sacro Convento, ha dichiarato: «Congratulazioni e auguri di cuore a te, fra Marco Vianelli, nuovo Ministro della Provincia Serafica di Umbria e Sardegna dei Frati Minori. Il Signore risorto illumini il tuo servizio di responsabilità e di guida della fraternità provinciale. Ti ispiri san Francesco, perché “come una madre” tu abbia cura dei frati a te affidati. Da parte mia e dei frati della Custodia Generale del Sacro Convento di San Francesco la promessa della preghiera per il tuo ministero e la disponibilità gioiosa a proseguire il cammino di comunione vissuto negli ultimi anni, caratterizzati dalla celebrazione dei vari centenari francescani. A te, caro fra Francesco Piloni, eletto sei anni fa proprio nel giorno in cui fu resa nota la mia nomina a Custode, il mio personale grazie per quanto abbiamo vissuto in fraterna e sincera collaborazione nel nome di san Francesco».

“A nome mio personale, della Giunta e dell’intera amministrazione comunale rivolgo le più vive congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro a padre Marco Vianelli, neo eletto ministro provinciale della Provincia di San Francesco dei Frati minori di Umbria e Sardegna, figura di alto profilo, molto apprezzata per il suo impegno concreto a servizio della comunità locale in diverse parrocchie e in particolare a Santa Maria degli Angeli”. Così il sindaco di Assisi, Valter Stoppini, appresa la notizia della nomina padre Marco Vianelli alla guida della Provincia serafica dei Frati minori, che conta 26 fraternità, impegnate nella custodia dei principali luoghi francescani, tra cui la Porziuncola, San Damiano e l’Eremo delle Carceri. “In questo anno speciale, legato all’ottavo centenario della morte di San Francesco – ha aggiunto il promo cittadino – rinnovo la disponibilità dell’Amministrazione comunale alla piena collaborazione con la comunità dei Frati minori, all’insegna del bene comune. Colgo l’occasione per ringraziare padre Francesco Piloni, ministro provinciale uscente, per il proficuo e generoso servizio svolto in questi anni”.

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