Papa Francesco benedice la Città di Assisi

In una lettera inviata al sindaco ringrazia per gli auguri per i dieci anni di pontificato

In una missiva con la firma autografa Papa Francesco ha scritto al sindaco di Assisi in risposta alla lettera di auguri per i dieci anni di Pontificato. Quindici righe in cui l’erede di Pietro prima ringrazia il sindaco e poi esprime il suo legame forte con la Città Serafica citando due volte il Santo di Assisi da cui ha preso il nome. Ha rivolto, tra l’altro, un invito alla comunità e cioè «a vivere in armonia con il Creato, in ascolto di Dio, delle persone e della natura, seguendo l’esempio del Poverello di Assisi.» Prima di apporre la firma, il Santo Padre ha impartito la benedizione a tutta la popolazione di Assisi. Una lettera questa che ha commosso il sindaco e che spinge l’intera amministrazione comunale nell’impegno a favore della comunità con particolare attenzione ai poveri, ai più fragili, ai bisognosi.

