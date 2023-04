Medaglia d’oro a New York per l’azienda Gnavolini: trionfa l’olio extravergine Sine Die. Il NYIOOC World Olive Oil Competition è il più grande e prestigioso concorso mondiale di olio d’oliva. La sua lista annuale dei vincitori del premio è considerata la guida autorevole ai migliori oli extra vergini di oliva dell’anno. I campioni assaggiati durante la sessione blindata del panel tra marzo ed aprile, hanno conferito la medaglia d’oro al prodotto dell’azienda Gnavolini e lo hanno menzionato come uno dei migliori oli extravergine di oliva al mondo per il 2023. (Continua dopo l’immagine)

Il prodotto entra così nel prestigioso circuito internazionale degli oli di qualità grazie a questo posizionamento all’interno di questo apprezzato concorso oleario. Ogni anno vi partecipano aziende tra le più conosciute ed importanti a livello internazionale. Esse rappresentano le eccellenze di 28 nazioni nel mondo provenienti da entrambi gli emisferi (tutto il bacino del Mediterraneo con le nazioni europee come Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Croazia, Serbia, Montenegro, Grecia; il nord africa, il medio Oriente con Libano,Turchia, Israele e Cipro; l’Asia con Cina e Giappone ed infine gli Stati Uniti) giudicati in due momenti differenti per competenze di periodo di produzione.

“Una menzione forte quella che proviene da oltre oceano, in un palcoscenico importante come quello Statunitense, che ci dona un premio così ambito che ci lusinga moltissimo – sottolinea ad Assisi News Gianmichele Gnavolini titolare dell’azienda – una medaglia d’oro per l’olio extravergine Sine Die che è una medaglia alla caparbietà che applichiamo quotidianamente al nostro lavoro”. Qui l’articolo internazionale sulla vittoria e QR code della pagina del prodotto vincitore del concorso.

(Gnavolini Raccolta Sapore è uno degli sponsor del gruppo editoriale Assisi News)

