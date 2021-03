Piazze di Francesco, giovedì 4 marzo appuntamento ad Alviano

L'iniziativa sulla sostenibilità in diretta streaming anche su sanfrancesco.org

Continuano gli appuntamenti delle Piazze di Francesco nelle piazze italiane in occasione dei 100 anni della rivista San Francesco. Giovedì 4 marzo, alle 18.30 ad Alviano, in diretta streaming su sanfrancesco.org, si terrà l’incontro dal titolo “Parole povere, sostenibilità”. Parteciperanno tra gli altri: il Vescovo di Terni-Narni-Amelia, padre Giuseppe Piemontese, l’Amministratore Delegato di Novamont, Catia Bastioli, il Presidente di TIM, Salvatore Rossi, l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Enel, Francesco Starace, e il presidente della Fondazione Symbola, Ermete Realacci. Conclude l’evento, moderato da Padre Enzo Fortunato, il violinista Uto Ughi.

Ogni mese i frati della Basilica di San Francesco in dialogo in una piazza diversa d’Italia per celebrare San Francesco e il suo passaggio. Dopo Assisi e Foligno il viaggio prosegue verso Alviano: piazza dove Francesco chiedendo il silenzio dei presenti durante una predica, riesce a chetare delle rondini che gli strepitavano attorno. «Ogni piazza – ha dichiarato padre Enzo Fortunato – sarà caratterizzata da parole povere che sono: semplici, perché comprensibili a tutti; leggere, perché facilmente “trasportabili” nel bagaglio della propria vita; povere, perché permettono di vedere il mondo da una prospettiva diversa; trasformanti, perché capaci di cambiare il cuore».

L’evento di Alviano delle Piazze di Francesco verrà trasmesso sul sito sanfrancesco.org, sulla pagina Facebook e YouTube di San Francesco d’Assisi e sul canale Facebook del direttore della rivista Padre Enzo Fortunato.

Possibile seguire la diretta da questo sito cliccando sul video sotto o direttamente su YouTube.