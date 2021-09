Premio Francesco d’Assisi e Carlo Acutis 2022, prorogata la scadenza

È stata prorogata al 31 dicembre di quest’anno la scadenza del premio internazionale “Francesco d’Assisi e Carlo Acutis, per un’economia della Fraternità”. Lo ha deciso il Consiglio d’amministrazione della Fondazione Santuario della Spogliazione per dare più tempo per partecipare all’edizione Premio Francesco d’Assisi e Carlo Acutis 2022 che mette in palio un riconoscimento in denaro al massimo di 50 mila euro per il vincitore.

Correlato: La prima edizione ha premiato l’Istituto Serafico, le foto

“Abbiamo deciso di posticipare la scadenza – spiega il presidente della Fondazione, don Cesare Provenzi – perché ci siamo resi conto che la maggior parte dei progetti stanno arrivando ora, con la ripresa delle attività lavorative dopo la pausa estiva. E quindi, per non lasciare indietro nessuno ci è sembrato opportuno dare maggior tempo per la redazione di elaborati che possono interessare singoli, imprese, associazioni, fondazioni da sole o in collaborazione per sostenere situazioni di povertà ed emancipazione economica e sociale in Italia e nel mondo”. Sul sito www.francescoassisicarloacutisaward.com, è possibile trovare la modulistica in quattro lingue (Italiano, inglese, francese e spagnolo) aggiornata con la nuova scadenza. Il Premio Francesco d’Assisi e Carlo Acutis 2022, come previsto nello Statuto e nel Regolamento, è istituito allo scopo di “promuovere un rinnovamento dell’economia all’insegna dell’universale fraternità di tutti gli esseri umani a partire dalla condizione e dagli interessi dei più umili e disagiati, nella prospettiva evangelica dell’unica paternità di Dio e del suo disegno di amore per tutti i suoi figli”. Per inoltrare le domande o chiedere informazioni si può far riferimento all’indirizzo email: segreteria@francescoassisicarloacutisaward.com

© Riproduzione riservata