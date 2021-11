Premio internazionale Francesco d’Assisi e Carlo Acutis, domande da tutti i continenti

Arrivano da ogni parte del mondo le proposte progettuali per partecipare all’edizione 2022 del premio internazionale Francesco d’Assisi e Carlo Acutis, per un’economia della Fraternità”, indetto dal Consiglio d’amministrazione della Fondazione Santuario della Spogliazione.

Possono partecipare al concorso persone, enti, associazioni e società, in qualunque parte del mondo, e specialmente nelle regioni più povere, che reagendo alla loro mancanza di opportunità e alle scarse possibilità economiche, si mettono insieme, in forme cooperative o comunque di collaborazione, intorno a valide idee progettuali in favore dei più svantaggiati per lo sviluppo dei propri territori e delle proprie comunità. Sviluppando i principi etico-valoriali del Premio, i progetti presentati devono rappresentare iniziative che innescano processi economici fraterni “dal basso”, cioè dal livello di base. Saranno ammessi anche progetti già avviati da al massimo cinque anni come da relativa documentazione richiesta. A parità di giudizio da parte della commissione di valutazione saranno privilegiati quelli più recenti.

I continenti più rappresentati al premio internazionale Francesco d’Assisi e Carlo Acutis sono Africa ed Asia ma anche diversi dal Sud America. La maggior parte sono in inglese ed hanno come oggetto situazioni di aiuto e sostegno in zone povere e in favore di categorie fragili come donne, giovani, bambini, rifugiati e migranti. Presente in molteplici progetti il tema dell’ambiente, della custodia del Creato e di azioni per la gestione dei rifiuti in aree depresse. Il premio, che consiste in un riconoscimento in denaro di al massimo 50 mila euro, punta a “promuovere un rinnovamento dell’economia all’insegna dell’universale fraternità di tutti gli esseri umani a partire dalla condizione e dagli interessi dei più umili e disagiati, nella prospettiva evangelica dell’unica paternità di Dio e del suo disegno di amore per tutti i suoi figli”. Sono ancora aperti i termini per partecipare al bando che sono stati prorogati al 31 dicembre 2021. Per inoltrare, dunque, le domande o chiedere informazioni si può far riferimento al sito www.francescoassisicarloacutisaward.com all’indirizzo email: [email protected]

