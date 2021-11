Chiara Perticoni compie 100 anni: terza festa centenaria in pochi giorni

(AssisiNews continua con la sua sezione buone notizie. Uno spazio dedicato a quelle notizie che magari sono meno d’impatto rispetto ad altre più eclatanti, ma che sono comunque significative, per Assisi o l’Umbria, perché buone e positive. Un piccolo spazio dedicato a quanto di buono – e di bello – ci circonda. Se avete una buona/bella storia da segnalarci, potete scriverci a [email protected] Oggi dedichiamo uno spazio ai 100 anni della signora Chiara Perticoni).

Anche la signora Chiara Perticoni ha compiuto infatti 100 anni proprio in questi giorni. La foto arriva direttamente dal primo cittadino della città Serafica che come solito avviene ha fatto visita alla neo centenaria. “Nata e vissuta a Castelnuovo, circondata dalla sua famiglia – scrive il sindaco di Assisi Stefania Proietti via Facebook – questa nonna di Assisi esprime tutta la forza e il coraggio delle donne! Il sorriso vivace, i ricordi della vita, l’affetto di figli e nipoti – continua la prima cittadina – tutte le sensazioni che nonna Chiara ci ha regalato in questi momenti insieme durante i quali le abbiamo portato gli auguri più cari a nome dell’amministrazione comunale e di tutta la nostra Città!”.

Assisi città longeva, in questi giorni sono tre le donne fra centenarie e ultra centenarie, tutte nate nel mese di novembre. Dopo i 102 anni di Elisa Profumi e di Emila Perugini, auguri sentiti da parte della nostra redazione di AssisiNews e dell’intero gruppo editoriale a Chiara Perticoni che festeggia il secolo di vita!

