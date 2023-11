San Francesco Marathon 2023, prima del via un minuto di silenzio e preghiera per la pace

Domenica mattina, prima della partenza della San Francesco Marathon 2023, verrà osservato un minuto di silenzio e preghiera per la pace, per i bambini morti e per tutte le vittime della guerra, per ricordare la Terra Santa e ogni luogo dove ci sono guerre. La preghiera e benedizione sarà introdotta dal vescovo delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, monsignor Domenico Sorrentino, con la presenza del Custode del Sacro Convento, Padre Marco Moroni e con la partecipazione del sindaco di Assisi, Stefania Proietti e di Athletica Vaticana. Il vescovo leggerà anche un messaggio del Santo Padre ai maratoneti. La San Francesco Marathon, alla quale parteciperanno circa 2000 atleti, oltre alla maratona prevede altri due appuntamenti sportivi: una 10K molto veloce e la passeggiata “Vieni con me”, manifestazione che più di ogni altra cerca di unire la corsa e la solidarietà. L’iscrizione contribuirà a sostenere alcuni progetti di sostegno alle persone più fragili.

La San Francesco Marathon 2023 si articola in tre giorni di eventi, sport e solidarietà. Dopo gli appuntamenti di venerdì 3, nella giornata di sabato 4 novembre il Village sarà aperto dalle 9 alle 19 e il programma prevede una passeggiata storico culturale per le vie di Francesco dalle 9.30 alle 10.30, alle 10.30 una dimostrazione di pilates funzionale a cura di Area4 e alle 12.30 una degustazione di prodotti tipici umbri. Nel pomeriggio, dalle 15.30, la presentazione del percorso, dei pacemaker, delle Charity e dei Partner, dei top runners e alle 18 la Messa del Maratoneta celebrata nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e che sarà officiata dal vescovo Sorrentino con la partecipazione di Athletica Vaticana e la benedizione dei pettorali con la preghiera del maratoneta. Domenica, ritrovo degli atleti nella piazza inferiore della Basilica di San Francesco in Assisi, benedizione degli atleti alla presenza anche di Fra Marco Moroni, custode del Sacro Convento e alle 9.30 la partenza delle gare. (Assisi News ha anche un supplemento dedicato allo sport, www.assisisport.it)

FOTO © Mauro Berti – Gruppo Editoriale Assisi News

© Riproduzione riservata