San Giuseppe 2020, il 19 marzo messa e conviviale ad Assisi centro

Anche ad Assisi centro storico si festeggia San Giuseppe 2020. Appuntamento il 19 marzo a Piazza MatteottiAlle 10.30 messa a Santa Caterina in memoria del protettore dei falegnami; seguirà la benedizione e la distribuzione dei maritozzi, e una conviviale all’Hotel La Rocca dalle 12.30.

Il pranzo di San Giuseppe 2020, vedrà come menu antipasto caldo e freddo, risotto fave e tartufo, tagliatelle al ragù d’oca, filetto di maiale ai carciofi con verdura cotta e patate al forno, frittelle di San Giuseppe e acqua/vino, caffè e digestivo. Le prenotazioni, entro il 15 marzo 2020, vanno effettuate ai numeri 347.1775349/333.2566629/333.1936345/347.5460243.

La festa di San Giuseppe che si celebra il 19 Marzo ha origini molto antiche, che risalgono alla tradizione pagana. poveri, che siedevano alla tavola benedetta da un sacerdote. La festa di San Giuseppe è anche la festa del papà, ma non in tutto il mondo. In Italia come in molti altri Paesi la festa si caratterizza per la sua collocazione nella dimensione cattolica, affondando le sue radici nella Chiesa dell’est e poi portata in Occidente. Secondo la tradizione San Giuseppe, oltre ad essere il patrono dei falegnami e degli artigiani, è anche il protettore dei poveri, perché a Giuseppe e Maria fu negato un riparo per il parto da poveri in fuga. Da ciò l’usanza presente in alcune regioni del Sud di invitare i poveri il 19 Marzo al banchetto di San Giuseppe. Il padrone di casa serviva i poveri, che siedevano alla tavola benedetta da un sacerdote.