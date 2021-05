Sardegna verso Assisi, l’Isola offrirà l’olio per la lampada sulla tomba di San Francesco

La Sardegna verso Assisi. L’è pronta per il pellegrinaggio ad Assisi. Il 4 ottobre 2021 offrirà per la quinta volta l’olio che alimenta la lampada votiva dinanzi alla tomba di San Francesco, patrono d’Italia. Non accadeva da 20 anni. L’ultima volta nel 2001, e prima ancora nel 1948, 1963 e 1981. L’ evento la Sardegna verso Assisi, presentato ieri dalla Conferenza episcopale sarda, avrà luogo il 3 e 4 ottobre. Un ricco programma di manifestazioni accompagna il pellegrinaggio nella città umbra. Un gesto che chiama a raccolta i vescovi sardi insieme alle chiese locali in collaborazione con tutte le istituzioni sarde.

“Ringraziamo dell’opportunità che ci è donata. In questo tempo segnato dalla sofferenza e dalla preoccupazione originata dalla pandemia, chiediamo l’intercessione di San Francesco per avere uno sguardo di fiducia nel futuro e un’attenzione di carità tra noi – scrivono in un messaggio rivolto alla Chiesa e ai fedeli gli arcivescovi di Cagliari, Sassari e Oristano, Giuseppe Baturi, Gianfranco Saba e Roberto Carboni, i vescovi Antonello Mura (Nuoro e Lanusei), Sebastiano Sanguinetti (Tempio-Ampurias), Mauro Maria Morfino (Alghero-Bosa), Giovanni Paolo Zedda (Iglesias) e Corrado Melis (Ozieri) – L’evento racchiude in sé molteplici significati religiosi, sociali, storici e culturali e vuole stimolare la significativa partecipazione delle nostre comunità insieme all’impegno della Conferenza Episcopale Sarda, la Regione Sardegna e l’Anci Sardegna”.

“Lughe-S, Luce Sarda”, realizzato dal grafico Mauro Morittu di Alghero, è il logo ufficiale che accompagnerà l’offerta dell’olio. L’autore ha vinto il viaggio e il pernottamento ad Assisi nei due giorni del pellegrinaggio. Alla conferenza stampa hanno partecipato, tra gli altri, il guardiano del Sacro Convento di Assisi, padre Marco Moroni, e il custode del convento di Santa Maria degli Angeli della Porziuncola di Assisi, padre Massimo Travascio. “Speriamo che questo 4 ottobre – le parole del Custode del Sacro Convento, fra Marco Moroni secondo sanfrancesco.org, da cui è tratta la foto in evidenza di Mauro Berti – sia sinonimo di ripartenza per tutti. Assisi in questi mesi è stata deserta, segno doloroso, ma faremo in modo che questa occasione sia l’avvio della rinascita che tutti desideriamo. Francesco è l’uomo universale, elemento di unità, dialogo e pace. Francesco ci indica la presenza dell’uomo amato da Dio che si prodiga per i fratelli affinché vivano in armonia con tutti. E’ questo il segno da testimoniare che vorremmo offrire, anche quest’anno, alla regione che arriva ad Assisi”.

