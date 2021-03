Scavigliazione 2021 ad Assisi, il rito si sposta. Don Provenzi: “Scelta per evitare assembramenti”

(Articolo aggiornato alle 14.35) Si sposta la Scavigliazione 2021 ad Assisi. Da secoli la chiesa di San Francesco – ricorda Elvio Lunghi nel sito sanfrancescopatronoditalia.it – è anche il teatro di una cerimonia paraliturgica collettiva, che coinvolge l’intera città di Assisi, rappresentata dalle sue confraternite di uomini e di donne che percorrono le strade della città portando in processione due statue lignee di un Cristo crocifisso e di una Vergine dolorosa. L’immagine che si porta in processione fu commissionata nel 1561 dagli affiliati alla confraternita del Sacramento, che si riuniva all’interno della cattedrale di San Rufino. (Continua dopo il video)

A spiegare il perché la Scavigliazione 2021 ad Assisi si ‘sposta’ è il parroco della Cattedrale, don Cesare Provenzi. “Ho scelto di spostarla a venerdì per devozione e per dare un segnale di conferma delle tradizioni e della devozione. Ma bisogna anche tener conto delle normative anti Covid 19. Per questo, invece di quella del giovedì, ho scelto una celebrazione mattutina con meno ressa. Dall’anno prossimo, a Dio piacendo, torneremo alla tradizione della Scavigliazione al Giovedì Santo”. La cerimonia peraltro sarà trasmessa in diretta streaming su Umbriawebcam.

Come detto negli anni passati, per tutto l’anno la statua restava esposta sopra un altare privilegiato, salvo nel periodo della Settimana Santa quando il Crocifisso era utilizzato in una cerimonia di scavigliazione, che prevedeva la deposizione della statua dalla croce e la sua deposizione in un sepolcro. La statua è infatti provvista di una cerniera all’altezza delle scapole, che consente di ripiegare le braccia lungo i fianchi. La cerimonia di Scavigliazione ad Assisi avviene al termine delle funzioni del Giovedì Santo. Al mattino del Venerdì il Cristo morto viene fatto scendere per raggiungere la tomba di san Francesco, dove al primo notturno è raggiunto da una statua della Vergine dolorosa, per risalire entrambe seguite da una gran folla fino alla cattedrale. (Qui la storia completa, continua dopo l’immagine)

E invece quest’anno la Scavigliazione 2021 ad Assisi si terrà il Venerdì Santo, come certifica una nota della Diocesi che si trova in versione integrale sul sito. “Il 1 aprile, giovedì Santo alle ore 17,30 sempre il vescovo presiederà la santa messa “Nella Cena del Signore”. Dopo la reposizione del Santissimo Sacramento seguirà l’adorazione silenziosa. Il 2 aprile, venerdì Santo alle ore 7,30 dopo la recita delle lodi mattutine seguirà il rito della scavigliazione. Alle ore 17,30 ci sarà la celebrazione della Passione del Signore. Sabato Santo, 3 aprile, dalle ore 20 si terrà la Veglia pasquale nella notte Santa. Il giorno di Pasqua il vescovo celebrerà la santa Messa nella concattedrale di Nocera Umbra alle ore 11, mentre il Lunedì dell’Angelo, 5 aprile, monsignor Sorrentino celebrerà l’eucarestia alle ore 11 nella concattedrale di Gualdo Tadino”.

Foto © Andrea Cova / Per gentile concessione