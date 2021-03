Codex39 e il gemellaggio 3.0: a far scoprire le Perugia del mondo anche due assisani

E se ci fosse un’altra Perugia nel mondo? Cosa si nasconde dietro la leggenda di Pérouges? Cos’è Codex39? Fondato lo scorso ottobre 2020 da quattro giovani studenti, gli assisani Chiara Casagrande e Jacopo Stefanetti, insieme a Gaia Morosini, Riccardo Cantoni e Alessia Ciampelli, si pone come soggetto catalizzatore di connessioni culturali e territoriali, attraverso la creazione di legami tra la realtà italiana e quelle estere. Tramite gli strumenti del digitale, Codex39 getta le basi per un possibile gemellaggio tra la città di Perugia e il borgo medievale francese di Pérouges.

La leggenda vuole infatti, che Pérouges sia stata fondata da una colonia di Galli di rientro in patria che, passati da Perugia, si sarebbero fatti ispirare dalla bellezza della città. Se è vero che in ogni leggenda c’è un po’ di verità, Codex39 si impegna ad avviare una ricerca per svelare il mistero dietro questa storia, facendo i primi passi verso un possibile gemellaggio tra le due città.

Il progetto “Le Perugia nel mondo”, patrocinato dal Comune di Perugia e da quello di Pérouges, in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana di Lione, si struttura in tre fasi: la prima e la terza consistono nella realizzazione e nella pubblicazione di videointerviste che promuovono gli artigiani e i commercianti delle due città; la seconda, invece, prevede un ciclo di seminari che indaga i legami culturali, storici, artistici ed enogastronomici tra Perugia e Pérouges.

Gli incontri della seconda fase saranno registrati e resi fruibili in doppia lingua, italiano e francese, sulle piattaforme social Facebook, Instagram e Youtube di Codex39, a partire dal 6 aprile 2021. Tra i vari ospiti saranno presenti l’assessore alla cultura di Perugia Leonardo Varasano, l’assessore alla cultura, alle associazioni e al turismo di Pérouges Claude Brozzoni, Paolo Braconi già docente dell’Università degli studi di Perugia e Anna Pastore, direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura di Lione.