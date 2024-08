Torna il Sentiero di Francesco 2024 per celebrare la Giornata per la custodia del Creato

In Umbria, ormai da almeno tre lustri, tra le iniziative che caratterizzano la Giornata per la custodia del creato – il primo settembre – c’è il cammino “Il Sentiero di Francesco”, arrivato quest’anno alla sedicesima edizione. Il pellegrinaggio a piedi Assisi-Valfabbrica-Gubbio, fissato come sempre nei giorni 1-2-3 settembre, è il cammino che ripercorre il viaggio compiuto dal Poverello di Assisi dopo il gesto della “spogliazione” e la rinuncia alle ricchezze e all’autorità paterne. Un appuntamento entrato nel cuore di tantissimi pellegrini, dagli umbri a quelli di fuori regione, e anche diversi stranieri.

Passi di pace insieme a Economy of Francesco

Quest’anno, gli organizzatori del “Sentiero” aderiscono anche alla campagna Steps for Peace che nasce dagli inviti di Papa Francesco a fare passi concreti di pace. L’esempio è quello di un altro Francesco e del suo incontro con il sultano d’Egitto al-Malik al-Kamil. Allo stesso modo, i giovani di Economy of Francesco vogliono percorrere i 4mila chilometri (8 milioni di passi) che separano Gerusalemme dalla città di Assisi. Un pellegrinaggio “a pezzi”, per ricordare tutte le guerre che infiammano il mondo, a cui chiunque può partecipare donando “passi” attraverso un donation form. Una staffetta che è in corso nei cinque continenti e nella quale i giovani si stanno passando idealmente la corda francescana, simbolo di un’economia disarmata, perché povera, casta e obbediente. Al termine, una delegazione porterà la corda francescana ai giovani in Gerusalemme, semplicemente per chiedere pace, nella povertà di parole e strategie diplomatiche che animò il Francesco di 800 anni fa, con la diplomazia in ginocchio che chiede il Francesco di oggi. Ai passi già percorsi, che hanno già superato quota 8 milioni, si uniranno anche quelli dei pellegrini del “Sentiero”.

Partenza il primo settembre da Assisi

Ormai consueta e familiare anche la formula che caratterizza il programma del pellegrinaggio umbro. Quest’anno la partenza del primo settembre cade di domenica. Il raduno è previsto di buon mattino in piazza del Vescovado, accanto al santuario della Spogliazione, dove ci sarà la preghiera iniziale con i vescovi Domenico Sorrentino (Assisi-Nocera-Gualdo e Foligno) e Luciano Paolucci Bedini (Gubbio e Città di Castello). Dopo la partenza ci sarà il gesto di apertura del Tempo del Creato davanti alla basilica di San Francesco. Tappa finale della prima giornata del Sentiero di Francesco 2024 è la cittadina di Valfabbrica, dove sarà celebrata la santa messa. Il cammino riprende il 2 settembre alla volta dell’eremo di San Pietro in Vigneto. Infine, il terzo giorno – il 3 settembre – di nuovo in cammino per arrivare a Gubbio, con i due momenti dell’arrivo alla chiesetta di Santa Maria della Vittorina e la celebrazione conclusiva nella chiesa di San Francesco, seguita dalla consegna del Premio “Lupo di Gubbio” per la riconciliazione.

Promotori e collaborazioni del Sentiero

Il pellegrinaggio “Il Sentiero di Francesco” è una iniziativa promossa e organizzata dalla diocesi di Gubbio insieme alla diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, patrocinato dalla Regione Umbria, con la collaborazione dei Comuni di Assisi, Valfabbrica e Gubbio. Come sempre, i pellegrini possono partecipare – con libertà – all’intero cammino di tre giorni o solo a una parte di esso. Stretto – anche quest’anno – il legame tra il cammino Assisi-Gubbio e il Movimento Laudato Si’, che proprio il primo settembre dà inizio anche al programma del Tempo del Creato. Una serie di iniziative – dal primo settembre al 4 ottobre – che punta a sensibilizzare tutti a dedicare un impegno maggiore nella custodia e nella cura della nostra “casa comune”.

Il programma dettagliato del Sentiero di Francesco 2024

DOMENICA 1° SETTEMBRE: da Assisi a Valfabbrica (14 km, difficoltà EE)

Ore 7.30 – Partenza dei pellegrini che pernottano a Gubbio con navetta, da piazzale Martiri Umbri della Resistenza (parcheggio Centro commerciale “Le Mura”). Continuazione per Assisi

Ore 8.30 – Raduno dei partecipanti in piazza del Vescovado e accoglienza dei pellegrini presso il Santuario della Spogliazione

Ore 9.15 – Partenza del pellegrinaggio e gesto di apertura del Tempo del Creato davanti alla Basilica di San Francesco

Ore 13 – Pranzo al sacco (a cura dei pellegrini) in località Pieve San Nicolò e ripartenza per Valfabbrica

Ore 16.30 – Arrivo a Valfabbrica e celebrazione eucaristica nella Chiesa di Santa Maria Assunta

Ore 18.30 – Sistemazione dei pellegrini nei luoghi di alloggio e rientro della navetta con coloro che pernottano a Gubbio

LUNEDÌ 2 SETTEMBRE: da Valfabbrica a San Pietro in Vigneto (22 km, difficoltà EE)

Ore 7.30 – Partenza dei pellegrini che pernottano a Gubbio con navetta, da piazzale Martiri Umbri della Resistenza (parcheggio Centro commerciale “Le Mura”). Continuazione per Valfabbrica

Ore 8 – Raduno dei pellegrini e partenza del pellegrinaggio

Ore 13 – Pranzo presso l’agriturismo Tenuta di Biscina. Costo del pasto 13 euro a persona (da saldare in loco)

Ore 17 – Arrivo all’Eremo di San Pietro in Vigneto. Accoglienza dei pellegrini da parte della Confraternita di San Jacopo di Compostella e celebrazione eucaristica

Ore 19 – Cena nel chiostro dell’eremo, a cura degli scout del Masci e riservata ai pellegrini in cammino. La partecipazione è a offerta libera (da saldare in loco)

Ore 21 – Sistemazione dei pellegrini nei luoghi di alloggio e rientro della navetta con coloro che pernottano a Gubbio

MARTEDÌ 3 SETTEMBRE: da San Pietro in Vigneto a Gubbio (15 km, difficoltà EE)

Ore 7.30 – Partenza dei pellegrini che pernottano a Gubbio con navetta, da piazzale Martiri Umbri della Resistenza (parcheggio Centro commerciale “Le Mura”). Continuazione per San Pietro in Vigneto

Ore 8.30 – Raduno dei pellegrini e partenza del pellegrinaggio

Ore 13 – Pranzo presso gli spazi del Circolo Anspi di Ponte d’Assi. Costo del pasto 13 euro a persona (da saldare in loco)

Ore 15.30 – Arrivo dei pellegrini a Gubbio nel parco della Riconciliazione. Sosta e momento di preghiera nella Chiesa di Santa Maria della Vittorina, luogo dell’incontro tra san Francesco e il lupo

Ore 18.30 – Santa messa nella Chiesa di San Francesco. Segue la consegna del Premio “Lupo di Gubbio” per la riconciliazione

