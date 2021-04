Coronavirus in Umbria, il bollettino del 13 aprile 2021

Coronavirus in Umbria, tra ieri e oggi i positivi aumentano di 109 unità. Purtroppo salgono anche le vittime, da 1.298 a 1.301, 3 persone scomparse in più.

Nel dettaglio, il computo dei casi positivi in totale da inizio pandemia passa da 52.484 a 52.593 (appunto 109 positivi in più tra ieri e oggi), mentre i guariti, sempre da inizio pandemia, aumentano da 47.284 a 47.436 (152 in più). Tra ieri e oggi i positivi attuali al coronavirus in Umbria scendono da 3.902 a 3.856 (meno 46; questo numero è la differenza tra i nuovi positivi meno la somma di guarigioni e, purtroppo, decessi). I tamponi molecolari effettuati, in 24 ore, sono 3.120, per un totale da inizio pandemia di 817.825 (ieri erano 814.705), mentre i tamponi antigenici effettuati sono 235.109, più 4.483, ieri erano 230.626. I ricoverati in totale passano da 317 a 320 (più 3 rispetto a ieri), di cui 41 in terapia intensiva (invariati). Gli isolamenti contumaciali scendono da 5.185 a 4.862 (meno 323).

Per quanto riguarda i dati del coronavirus in Umbria nei quattro comuni del comprensorio, questa la situazione secondo la dashboard regionale. Ad Assisi i positivi attuali salgono da 86 a 92 (più 6 tra ieri e oggi), mentre i guariti aumentano da 1.946 a 1.947, più 1 tra ieri e oggi. I casi positivi in totale da inizio pandemia passano da 2.078 a 2.086 (più 8 tra ieri e oggi), mentre le persone in isolamento contumaciale passano da 73 a 81 (più 8). I ricoveri scendono da 13 a 11 (meno 2 tra ieri e oggi), di cui 3 in terapia intensiva (invariato). I decessi da inizio pandemia salgono da 46 a 47, più 1. (Continua dopo l’immagine)

A Bastia Umbra i positivi attuali salgono da 61 a 65, più 4 tra ieri e oggi. I guariti, tra ieri e oggi, aumentano da 1.728 a 1.729, più 1. I casi positivi da inizio pandemia passano da 1.834 a 1.839, più 5 tra ieri e oggi. Gli isolamenti contumaciali passano da 56 a 60, più 4. I ricoveri rimangono 5 (invariato tra ieri e oggi), di cui 1 in terapia intensiva (invariato). I decessi da inizio pandemia rimangono 45.

E la città di Bastia Umbra piange Giovanfrancesco Sculco, già dirigente della Direzione didattica Don Bosco. “Il Covid non lo ha risparmiato”, scrivono il sindaco Paola Lungarotti e l’assessore Daniela Brunelli. “Gianni, come lo chiamavamo tutti, ha lottato con la forza che lo ha contraddistinto per tutta la vita. Oltre alla sua grande professionalità c’era un lato umano che andava oltre ogni barriera, ogni limite. Una vita dedicata alla scuola e tanto ha dato alla nostra città nella Direzione Didattica “Don Bosco”, fermo, deciso ma sempre con il cuore verso i ragazzi, i colleghi e le famiglie. Le mie più sentite condoglianze ai suoi cari, le condoglianze di tutta l’amministrazione, di tutta la città che ha avuto l’onore di affidargli i propri figli”.

“Purtroppo il Covid – aggiunge il sindaco di Assisi Stefania Proietti – ha fatto un’altra vittima, un professionista di alto livello e grande umanità come Giovanfrancesco Sculco che tanto si è speso nella direzione dell’Istituto compensivo per ciechi della nostra città. In questo momento siamo vicini ai suoi familiari, convinti che la sua opera e il suo impegno siano un patrimonio immenso e duraturo, una grande eredità da lasciare alle future generazioni. Ha dedicato la vita alla scuola, alla formazione dei ragazzi senza risparmio di energie”.

(Continua dopo l’immagine)

A Bettona i casi positivi attuali passano da 13 a 16, più 3, mentre i guariti rimangono 321, invariati. I casi positivi da inizio pandemia salgono da 343 a 346, più 3 tra ieri e oggi. Le persone in isolamento contumaciale passano da 8 a 12, più 4. I ricoveri scendono da 5 a 4, meno 1, di cui 1 in terapia intensiva, invariato. I decessi da inizio pandemia rimangono 9.

A Cannara i positivi attuali rimangono 61, invariati, e anche i guariti restano 276, invariati. I casi positivi totali rimangono 342, invariati, mentre passano da 54 a 55, più 1 tra ieri e oggi, le persone in isolamento contumaciale. I ricoveri scendono da 7 a 6, meno 1, di cui 2 in terapia intensiva (invariato). I decessi da inizio pandemia sono fermi a 5.