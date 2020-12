Coronavirus in Umbria, il bollettino del 13 dicembre 2020

Coronavirus in Umbria, tra ieri e oggi i positivi aumentano di 145 unità. Purtroppo salgono anche le vittime, da 517 a 526, 9 persone scomparse in più.

Nel dettaglio, il computo dei casi positivi in totale da inizio pandemia passa da 26.045 a 26.190 (appunto 145 positivi in più tra ieri e oggi), mentre i guariti, sempre da inizio pandemia, aumentano da 20.644 a 20.856 (212 in più). Tra ieri e oggi i positivi attuali al coronavirus in Umbria passano da 4.884 a 4.808 (76 positivi in meno; questo numero è la differenza tra i nuovi positivi meno la somma di guarigioni e, purtroppo, decessi). I tamponi effettuati, in 24 ore, sono 2.203, per un totale da inizio pandemia di 456.106 (ieri erano 453.903). I ricoverati in totale sono 339 (ieri erano 350, meno 11), di cui 45 in terapia intensiva (ieri erano 49, meno 4). Gli isolamenti contumaciali sono 6.395 (ieri erano 6.415, meno 20), le persone uscite dall’isolamento salgono a 101.788 (ieri erano 101.215, più 573).

Per quanto riguarda i dati del coronavirus in Umbria nei quattro comuni del comprensorio, questa la situazione secondo la dashboard regionale. Ad Assisi i positivi attuali passano da 201 a 200 (1 in meno), i guariti salgono da 946 a 949 (più 3). I casi positivi in totale da inizio pandemia da 1.165 a 1.169 (più 4), le persone in isolamento contumaciale rimangono 178 (invariato). I ricoveri passano da 23 a 22 (meno 1), scendono da 6 a 4 i pazienti in terapia intensiva (meno 2). I decessi salgono purtroppo da 18 a 20 (due in più). (Continua dopo l’immagine)

A Bastia Umbra i positivi attuali passano da 173 a 171, meno 2; i guariti, tra ieri e oggi, salgono da 822 a 824, più 2. I casi positivi da inizio pandemia passano da 1.010 a 1.011 (1 in più). Sono 164 gli isolamenti contumaciali, ieri erano 166 (meno 2). I ricoveri rimangono 7 (invariato), di cui 1 in terapia intensiva (invariato). I decessi salgono purtroppo da 15 a 16 (uno in più). (Continua dopo l’immagine)

A Bettona i casi positivi attuali passano da 33 a 32 (meno 1), i guariti da 133 a 134 (più 1). I casi positivi da inizio pandemia rimangono 170, invariati rispetto a ieri. Le persone in isolamento contumaciale scendono da 31 a 30 (meno 1). I ricoveri rimangono 2 (invariato rispetto a ieri), di cui 1 in terapia intensiva (invariato), i decessi restano 4. A Cannara i positivi attuali passano da 18 a 16 (2 in meno), i guariti salgono da 130 a 133 (3 in più tra ieri e oggi); i casi positivi salgono da 150 a 151 (1 in più), scendono da 17 a 15 le persone in isolamento contumaciale (meno 2 tra ieri e oggi). Un ricovero in totale (invariato), 1 in terapia intensiva (invariato). I decessi rimangono 2.