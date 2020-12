Rete fognaria alla stazione di Santa Maria, lavori e cambi alla viabilità

Lunedì 14 dicembre inizieranno i lavori per la sostituzione e riqualificazione della rete fognaria e di smaltimento delle acque meteoriche in piazza dante Alighieri, nell’area antistante la stazione ferroviaria, e in via Gabriele D’Annunzio a Santa Maria degli Angeli.

L’intervento alla rete fognaria, sollecitato e voluto dall’Amministrazione Comunale, sarà effettuato da Umbra Acque e si rende necessario per risolvere definitivamente i problemi di allagamenti in occasione di eventi atmosferici e di piogge intense. Problemi annosi che hanno interessato anche le abitazioni dei cittadini e che finalmente troveranno soluzione grazie a un intervento risolutivo.

A causa di questi lavori è indispensabile regolamentare la viabilità fino al 16 dicembre. In piazza Dante Alighieri doppio senso di circolazione su parte della rotatoria direzione via Carducci-via Borsi e direzione via D’Annunzio-via Borsi; divieto di circolazione su parte della rotatoria direzione via Carducci-via D’Annunzio. È stato inoltre disposto il divieto di accesso in via D’Annunzio da piazza Dante Alighieri. Ai lavori di miglioramento e ampliamento della rete fognaria, seguiranno quelli di riqualificazione del piazzale e delle vie interessate, con il ripristino integrale e la asfaltatura integrale in tutta l’area finanziata ed eseguita dal Comune di Assisi nell’ambito del Piano strade 3. I lavori sulla rete fognaria e di asfaltatura sono seguiti dal settore servizi operativi diretto dal geometra Franco Siena.