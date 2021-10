Coronavirus in Umbria, il bollettino del 19 ottobre 2021; a Palazzo 15 alunni positivi alle elementari

Coronavirus in Umbria, tra ieri e oggi i positivi aumentano di 46 unità (ieri l’aumento rispetto al giorno precedente era stato di 0 unità). Aumentano purtroppo le vittime da inizio pandemia, da 1.456 a 1.459, 3 persone scomparse in più.

Nel dettaglio, i casi positivi in totale da inizio pandemia aumentano da 64.317 a 64.363 (appunto 46 in più tra ieri e oggi); i guariti da inizio pandemia aumentano da 62.320 a 62.338 (18 in più). Tra ieri e oggi i positivi attuali al coronavirus in Umbria passano da 541 a 566 (più 22; questo numero è la differenza tra i nuovi positivi meno la somma di guarigioni e, purtroppo, decessi). I tamponi molecolari effettuati, in 24 ore, sono 1.864, per un totale da inizio pandemia di 1.162.531 (ieri erano 1.160.667), mentre i tamponi antigenici effettuati sono 11.920, per un totale da inizio pandemia di 897.357 (ieri erano 885.437). I ricoveri passano da 41 a 37, meno 4, di cui 4 in terapia intensiva, meno 1. Gli isolamenti contumaciali passano da 500 a 529, più 29.

I quindici casi ad Assisi sarebbero dovuti a un mini focolaio nella scuola di Palazzo. Nella scuola elementare “Don Milani”, infatti, sono stati segnalati 15 alunni positivi al coronavirus. I casi registrati sono concentrati in due classi. Ovviamente appena appresa la notizia sono scattati i protocolli previsti dal dipartimento di prevenzione dell’Usl e quindi l’isolamento e la sorveglianza delle altre classi. La situazione è sotto stretto monitoraggio delle autorità sanitarie e del sindaco Stefania Proietti in attesa dei risultati dei tamponi.

Per ora non è stato adottato alcun provvedimento relativo alla chiusura della scuola e, come detto, il sindaco segue direttamente l’evolversi della vicenda in stretto contatto con la responsabile dell’istituto e con i vertici sanitari. “Ci siamo sentiti più volte con i medici del dipartimento e la dirigente dell’istituto scolastico per avere un controllo della situazione – ha spiegato il sindaco – e comunque non mi stancherò mai di ribadire il rispetto delle regole del distanziamento e dell’uso delle mascherine, soltanto con i vaccini e l’osservanza delle misure di sicurezza possiamo difenderci dal Covid”. (Continua dopo l’immagine)

Per quanto riguarda i dati del coronavirus in Umbria nei quattro comuni del comprensorio, questa la situazione secondo la dashboard regionale. Ad Assisi i positivi attuali passano da 26 a 41, più 15, mentre i guariti rimangono 2.355, invariati. I casi positivi in totale da inizio pandemia salgono da 2.433 a 2.448, più 15. Le persone in isolamento contumaciale passano da 23 a 38, più 15. Tre persone sono ricoverate, ma non in terapia intensiva, dati invariati. I decessi da inizio pandemia rimangono 52.

A Bastia Umbra, i positivi attuali passano da 4 a 8, più 4. I guariti sono fermi a 2.021, invariati. I casi positivi da inizio pandemia salgono da 2.075 a 2.079, più 4. Gli isolamenti contumaciali passano da 3 a 7, più 4. Una persona è ricoverata, ma non in terapia intensiva, dati invariati. I decessi da inizio pandemia rimangono 50. (Continua dopo l’immagine).

A Bettona i casi positivi sono fermi a 1, e anche i guariti sono sempre 379. I casi positivi da inizio pandemia restano 389, invariati. Una persona è in isolamento contumaciale, dato invariato. Nessuna persona è ricoverata, dato invariato. I decessi da inizio pandemia rimangono 9.

A Cannara i positivi attuali passano da 5 a 19, più 14, mentre i guariti sono fermi a 373, invariati. I casi positivi totali salgono da 384 a 398, più 14, mentre le persone in isolamento contumaciale passano da 4 a 18, più 14. Una persona è ricoverata, ma non in terapia intensiva, dati invariati. I decessi da inizio pandemia restano 6.

