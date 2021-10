Giardini Almirante, a Santa Maria sporcizia, rifiuti e danni (foto+video)

Rifiuti, abbandoni illegali e sporcizia, è di nuovo emergenza. Emergenza che torna ai Giardini Almirante (foto) di Santa Maria degli Angeli, rimessi a nuovo non troppo tempo fa con l’installazione di nuove strutture gioco dedicate ai bambini da parte dell’Amministrazione Comunale. Emergenza sempre legata a maleducazione e non rispetto delle aree comuni. Questa mattina, martedì 19 ottobre, i Giardini Almirante di Santa Maria degli Angeli si presentano pieni di rifiuti riversati a terra, in particolare incarti di cibi e contenitori di bevande.

Un luogo per troppi anni soggetto in passato a tali episodi, oggi di nuovo in uno stato indecoroso nonostante i tanti denari spesi per la sistemazione. Colpa della maleducazione? Certo è che sarebbero necessari controlli sul territorio, che gli stessi residenti dell’area non hanno mai smesso di sollecitare. Giardini Almirante dove pochi giorni fa era andata distrutta una parte della staccionata in legno che delimita l’area e una panchina sempre in legno ad oggi priva della seduta in fase di sistemazione. (Continua dopo il video)

Emergenza rifiuti e decoro che vede anche altre segnalazioni provenienti da altre aree. È il caso della zona dell’Eremo delle Carceri (video – link diretto), dove alcuni escursionisti intenti in una passeggiata domenicale, hanno inoltrato alla redazione di AssisiNews un video che testimonia come il parcheggio non lontano dall’importante luogo sacro francescano sia pieno di rifiuti gettati nello stesso senza cura del bene comune. Mascherine, buste, imballi, incarti, scatole, fazzoletti, anche alcuni asciugamani. Segno, certamente, di inciviltà e poca educazione. E anche qui urge un intervento di pulizia con maggiori controlli.

