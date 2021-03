Coronavirus in Umbria, il bollettino del 22 marzo 2021. Bastia piange don Francesco Angelini

I dati in tutta la regione e nei quattro comuni del comprensorio. Boom dei ricoveri, 23 in più in un giorno

Coronavirus in Umbria, tra ieri e oggi i positivi aumentano di 71 unità. Purtroppo salgono anche le vittime complessive, da 1.209 a 1.213, 4 persone scomparse in più.

Nel dettaglio, il computo dei casi positivi in totale da inizio pandemia passa da 49.224 a 49.295 (appunto 71 positivi in più tra ieri e oggi), mentre i guariti, sempre da inizio pandemia, aumentano da 42.499 a 42.679 (180 in più). Tra ieri e oggi i positivi attuali al coronavirus in Umbria scendono da 5.516 a 5.403 (meno 113; questo numero è la differenza tra i nuovi positivi meno la somma di guarigioni e, purtroppo, decessi). I tamponi molecolari effettuati, in 24 ore, sono 532, per un totale da inizio pandemia di 759.984 (ieri erano 759.452), mentre i tamponi antigenici effettuati sono 172.410, più 834, ieri erano 171.576. I ricoverati in totale aumentano da 438 a 461 (più 23 rispetto a ieri), di cui 73 in terapia intensiva (più 1, ieri erano 72). Gli isolamenti contumaciali scendono da 7.434 a 7.239 (meno 195).

Per quanto riguarda i dati del coronavirus in Umbria nei quattro comuni del comprensorio, questa la situazione secondo la dashboard regionale. Ad Assisi i positivi attuali scendono da 203 a 187 (meno 16 tra ieri e oggi), mentre i guariti salgono da 1.753 a 1.769, più 16 tra ieri e oggi. I casi positivi in totale da inizio pandemia rimangono 1.995 (invariato tra ieri e oggi), mentre le persone in isolamento contumaciale passano da 178 a 161 (meno 17). I ricoveri salgono da 25 a 26 (più 1 tra ieri e oggi), di cui 5 in terapia intensiva (più 1, ieri erano 4). I decessi da inizio pandemia rimangono 39. (Continua dopo l’immagine)

A Bastia Umbra i positivi attuali scendono da 191 a 177, meno 14 tra ieri e oggi. I guariti, tra ieri e oggi, aumentano da 1.536 a 1.550, più 14. I casi positivi da inizio pandemia rimangono 1.768, invariato tra ieri e oggi. Gli isolamenti contumaciali scendono da 179 a 165, meno 14. I ricoveri rimangono 12 (invariati tra ieri e oggi), di cui 4 in terapia intensiva (invariato). I decessi da inizio pandemia rimangono 41. (Continua dopo l’immagine)

In realtà i decessi sarebbero 42. Tra le vittime del Covid c’è infatti don Francesco Angelini, vice parroco di San Michele. A dare la notizia il parroco della Parrocchia di San Michele, don Marco Armillei. “Una grande ferita per la nostra Città, per tutti noi, che va ad aggiungersi alla dolorosa rosa di nomi di coloro che lo hanno preceduto in questi terribili mesi di pandemia”. Ai suoi familiari, ai componenti laici e religiosi della parrocchia di San Michele che hanno condiviso con lui decenni di vita pastorale per e nella comunità bastiola, il cordoglio dell’amministrazione comunale.

A Bettona i casi positivi attuali scendono da 40 a 39, mentre i guariti aumentano da 280 a 281, più 1. I casi positivi da inizio pandemia rimangono 328, invariati tra ieri e oggi. Le persone in isolamento contumaciale scendono da 36 a 35, meno 1. I ricoveri sono fermi a 4, di cui 2 in terapia intensiva, indicatori entrambi invariati. I decessi da inizio pandemia rimangono 8.

A Cannara i positivi attuali passano da 31 a 28, meno 3, mentre i guariti salgono da 241 a 244, più 3. I casi positivi totali rimangono 276, mentre passano da 28 a 26, meno 2 tra ieri e oggi, le persone in isolamento contumaciale. I ricoveri scendono da 3 a 2, meno 1, di cui 1 in terapia intensiva (invariato). I decessi da inizio pandemia sono fermi a 4.