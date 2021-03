Alessia e Daniele, coraggio oltre la crisi: arriva la Bottega del Vicoletto

Sfidare la crisi dovuta alla pandemia nel mondo della ristorazione dando vita ad una nuova attività e senza abbandonare quella esistente. “Il Vicoletto del Gusto” di Limigiano di Bevagna raddoppia con “La Bottega del Vicoletto”. Un progetto che nasce dalla passione per il buon cibo, la buona cucina e il buon vino, da sempre presente nella pizzeria bistrò di due giovani imprenditori umbri Alessia Pantalla e Daniele Pesca, che non mollano nonostante le difficoltà del momento e anzi, si fanno forza e, dopo aver proseguito fin da subito continuando a lavorare con servizi di asporto e domicilio, appunto, raddoppiano! “La Bottega del Vicoletto” aprirà le porte giovedì 25 marzo 2021 nel pieno rispetto delle normative anti-Covid nella piazza di Limigiano, accanto al bistrò.

E Daniele e Alessia sono felici per il nuovo progetto manifestando la propria soddisfazione ad AssisiNews: “Nonostante il periodo di emergenza che ci troviamo ad affrontare da un anno a questa parte – dicono – abbiamo deciso di metterci ancora in gioco. Da qui l’idea della bottega che ha l’intento di emozionare con le eccellenze enogastronomiche del territorio. In bottega così come nel menù del bistrò – spiegano i due giovani imprenditori umbri – troverete le eccellenze della nostra regione Umbria, italiane ed internazionali”.

Due ragazzi che vogliono “far rivivere la piccola bottega del paese partendo dai prodotti dei contadini, vino, formaggi, salumi, olio, confetture, cioccolato artigianale, prodotti da forno, birre artigianali e molto altro. Tutti selezionati per qualità, rispetto delle tradizioni, genuinità e sostenibilità del pianeta. Nella bottega si potranno fare acquisti – ci tengono a precisare Alessia e Daniele – dopo aver degustato i prodotti al bistrò, negli orari di apertura per una spesa di qualità, per un’idea regalo, un’occasione speciale, per le festività, o semplicemente nello shop online attraverso l’e-commerce dal 25 marzo online e fiore all’occhiello della nuova attività di Daniele e Alessia che, oltre che in bottega – concludono – aspettano tutti anche online”.

