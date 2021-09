Coronavirus in Umbria, il bollettino del 22 settembre 2021. Dieci classi in isolamento nell’assisano

Coronavirus in Umbria, tra ieri e oggi i positivi aumentano di 62 unità (ieri l’aumento rispetto al giorno precedente era stato di 44 unità). Aumentano purtroppo le vittime da inizio pandemia, da 1.442 a 1.444, 2 persone scomparse in più.

Nel dettaglio, i casi positivi in totale da inizio pandemia salgono da 63.361 a 63.423 (appunto 62 in più tra ieri e oggi); i guariti da inizio pandemia aumentano da 60.784 a 60.903 (119 in più). Tra ieri e oggi i positivi attuali al coronavirus in Umbria da 1.135 a 1.076 (meno 59; questo numero è la differenza tra i nuovi positivi meno la somma di guarigioni e, purtroppo, decessi). I tamponi molecolari effettuati, in 24 ore, sono 2.267, per un totale da inizio pandemia di 1.116.919 (ieri erano 1.114.652, mentre i tamponi antigenici sono 4.390, per un totale da inizio pandemia di 769.484 (ieri erano 765.094). I ricoveri passano da 50 a 48, meno 2, di cui 6 in terapia intensiva, più 1. Gli isolamenti contumaciali passano da 1.085 a 1.028, meno 57.

Per quanto riguarda i dati del coronavirus in Umbria nei quattro comuni del comprensorio, questa la situazione secondo la dashboard regionale. Ad Assisi i positivi attuali passano da 35 a 30, meno 5, mentre i guariti aumentano da 2.310 a 2.316, più 6. I casi positivi in totale da inizio pandemia salgono da 2.397 a 2.398, più 1. Le persone in isolamento contumaciale passano da 34 a 29, meno 5. Una persona è ricoverata, invariato, ma non in terapia intensiva. I decessi da inizio pandemia rimangono 52. Aumentano nell’assisano le classi in isolamento. Al 21 settembre 2021 sono in totale 10, tre dell’infanzia, 2 della primaria, 2 della secondaria di primo grado, e 3 della secondaria di secondo grado. (Continua dopo l’immagine).

A Bastia Umbra, i positivi attuali sono fermi a 27, invariati. I guariti aumentano da 1.971 a 1.975, più 4. I casi positivi da inizio pandemia salgono da 2.048 a 2.052, più 4. Gli isolamenti contumaciali rimangono 27. Nessuna persona è ricoverata, dato invariato. I decessi da inizio pandemia rimangono 50. (Continua dopo l’immagine).

A Bettona i casi positivi sono fermi a 7, invariati, mentre i guariti sono sempre 370, invariati. I casi positivi da inizio pandemia sono fermi a 386, invariati. Sette persone sono in isolamento contumaciale, invariate. Nessuna persona è ricoverata, dato invariato. I decessi da inizio pandemia rimangono 9.

A Cannara i positivi attuali sono fermi a 0, invariati, e anche i guariti sono sempre 370, invariati. I casi positivi totali rimangono 376, invariati, mentre le persone in isolamento contumaciale restano 0. Nessuna persona è ricoverata, dato invariato. I decessi da inizio pandemia restano 6.

