Bimbo cade dal balcone, salvato dalla zia: succede a Bastia Umbra

Avrebbe approfittato forse di una distrazione della mamma per arrivare sul balcone, da cui poi è caduto. Tanta paura ma lieto fine per il bimbo che, caduto da un’altezza di circa tre metri, è stato salvato dalla prontezza della zia, riportando lievi escoriazioni. Vista la giovane età, un anno e mezzo, è comunque ricoverato al reparto di pediatria del Santa Maria della Misericordia. Sul posto i carabinieri della compagnia di Assisi e l’ambulanza del 118. È successo martedì mattina, 21 settembre 2021. “Il bimbo di 18 mesi caduto ieri mattina a Bastia, è ricoverato in pediatria in osservazione, le sue condizioni non sono gravi”, fa sapere l’ufficio stampa del Santa Maria della Misericordia. (Maggiori informazioni nelle prossime ore).

