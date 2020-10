Coronavirus in Umbria, 3 morti e 447 nuovi contagi: bollettino del 23 ottobre

La Regione non esclude ulteriori misure restrittive a livello regionale, i dati comune per comune nel comprensorio

Non si ferma la seconda ondata della pandemia di Coronavirus in Umbria. In 24 ore, tra ieri e oggi, si registrano tre decessi (il totale da marzo a oggi è di 1009 e 447 nuovi positivi, su oltre 4.000 tamponi processati (in totale da inizio pandemia sono quasi 270.000, per la precisione 269.993). Le persone attualmente positive al coronavirus in Umbria sono 3635; sono invece quasi 5.000, precisamente 4977, le persone in quarantena. I ricoveri salgono a 204 (+ 11 rispetto a ieri), ma scendono di una unità (21 invece di 22) le terapie intensive.

E intanto la Regione Umbria sta valutando ulteriori misure rispetto a quelle nazionali per contenere la diffusione del contagio da Covid. Una situazione in queste ore al vaglio della presidente Donatella Tesei, che continua a seguire passo passo l’evolversi della situazione, e di tutta la Giunta. Non si esclude – secondo indiscrezioni – che provvedimenti possano arrivare in giornata. Negli ultimi giorni l’Umbria ha fatto registrare una crescita pressoché costante dei nuovi casi Covid giornalieri e dei ricoverati in ospedale.

Per quanto riguarda i dati del coronavirus in Umbria nei quattro comuni del comprensorio, questa la situazione secondo la dashboard regionale. Ad Assisi ci sono 160 positivi attuali, un aumento di 33 unità (ieri erano 127), frutto però di anche di 3 guarigioni rispetto a ieri (sono 91, ieri erano 88). I positivi da inizio pandemia salgono a 254 casi in totale, più 37 rispetto ai 217 di ieri. Centocinquantasette le persone in isolamento contumaciale (ieri erano 123). Scendono i ricoverati, 3 persone contro le 4 di ieri, nessuno in terapia intensiva.

A Bastia Umbra i positivi attuali salgono da 167 a 174, più 7, frutto però anche di 6 guarigioni in più (88 contro le 81 di ieri). I casi positivi da inizio pandemia aumentano di 13 unità, 262 contro 249, più 6 gli isolamenti contumaciali (167 contro 161 di ieri). Sette i ricoverati in totale, dei quali 1 in terapia intensiva (dato invariato).

A Cannara i positivi attuali aumentano di una unità (15, ieri erano 14), nessun guarito in più e un numero di positivi da inizio pandemia che sale a 27; quattordici le persone in isolamento contumaciale, ieri erano 13, e un ricoverato totale (invariato). A Bettona infine, un positivi in più, da 13 a 13, 8 persone in isolamento contumaciale (ieri erano 7) e 22 casi positivi in totale da inizio pandemia (ieri erano 20). Sempre cinque i ricoverati totali, di cui uno (ieri erano 2) in terapia intensiva.

