Coronavirus in Umbria, il bollettino del 26 marzo 2021

I dati in tutta la regione e nei quattro comuni del comprensorio. Oggi a una paziente di Assisi la prima somministrazione in Umbria di monoclonali

Coronavirus in Umbria, tra ieri e oggi i positivi aumentano di 320 unità. Purtroppo salgono anche le vittime complessive, da 1.232 a 1.237, 5 persone scomparse in più.

Nel dettaglio, il computo dei casi positivi in totale da inizio pandemia passa da 49.807 a 50.127 (appunto 320 positivi in più tra ieri e oggi), mentre i guariti, sempre da inizio pandemia, aumentano da 43.408 a 43.640 (232 in più). Tra ieri e oggi i positivi attuali al coronavirus in Umbria aumentano da 5.167 a 5.250 (più 83; questo numero è la differenza tra i nuovi positivi meno la somma di guarigioni e, purtroppo, decessi). I tamponi molecolari effettuati, in 24 ore, sono 4.344, per un totale da inizio pandemia di 773.860 (ieri erano 769.516), mentre i tamponi antigenici effettuati sono 183.908, più 3.159, ieri erano 180.749. I ricoverati in totale scendono da 438 a 433 (meno 5 rispetto a ieri), di cui 57 in terapia intensiva (meno 6, ieri erano 63). Gli isolamenti contumaciali scendono da 6.965 a 6.907 (meno 58).

Per quanto riguarda i dati del coronavirus in Umbria nei quattro comuni del comprensorio, questa la situazione secondo la dashboard regionale. Ad Assisi i positivi attuali rimangono 155 (invariato tra ieri e oggi), mentre i guariti salgono da 1.807 a 1.817, più 10 tra ieri e oggi. I casi positivi in totale da inizio pandemia salgono da 2.002 a 2.012 (più 10 tra ieri e oggi), mentre le persone in isolamento contumaciale passano da 131 a 130 (meno 1). I ricoveri salgono da 24 a 25 (più 1 tra ieri e oggi), di cui 5 in terapia intensiva (più 1, ieri erano 4). I decessi da inizio pandemia rimangono 40.

Intanto sarà somministrata oggi la prima dose di anticorpi monoclonali a Perugia. A riceverla – secondo la Nazione Umbria – una paziente di Assisi che ha contratto il Covid mercoledì e che sarà curata oggi nel laboratorio 17 dell’ospedale Santa Maria della Misericordia. “È una cura diretta verso la proteina S (spike) del virus, ovvero la proteina che il Covid utilizza per legarsi al recettore della cellula ospite per entrare nel corpo – spiega Daniela Francisci, direttore di Malattie Infettive all’Università di Perugia –. L’utilizzo precoce dei monoclonali diretti contro la proteina S del Sars-Cov 2 infattipuò contribuire a impedire al virus di infettare le cellule dell’ospite , riducendo la possibilità di un decorso severo della malattia e il rischio di ospedalizzazione. La durata è di circa un’ora e una volta ultimata la somministrazione, il paziente deve poi restare in osservazione un’altra ora”.

Ma come vengono scelti i pazienti? “La segnalazione arriva dal medico di famiglia alla nostra Clinica di Malattie Infettive – continua –e riguarda persone che si trovano in fase iniziale di infezione, possibilmente entro i primi 3 giorni e comunque non oltre i primi 10 dall’esordio dei sintomi. Pazienti che hanno forme lievi di Covid-19 e che non necessitano dell’ossigeno e che quindi saturano bene. A fare la differenza su chi scegliere – aggiunge –Francisci – sono le condizioni predisponenti che potrebbero aggravare il decorso come ad esempio: l’obesità, il fatto che la persona sia un diabetico scompensato, o che necessita di fare dialisi. Insomma deve avere condizioni di rischio aggiuntive. Se il paziente ha più di 65 anni l’indicazione è che abbia almeno due delle patologie indicate”. (Continua dopo l’immagine)

A Bastia Umbra i positivi attuali aumentano da 175 a 179, più 4 tra ieri e oggi. I guariti, tra ieri e oggi, salgono da 1.562 a 1.570, più 8. I casi positivi da inizio pandemia salgono da 1.779 a 1.792, più 13 tra ieri e oggi. Gli isolamenti contumaciali aumentano da 161 a 168, più 7. I ricoveri scendono da 14 a 11 (meno 3 tra ieri e oggi), di cui 2 in terapia intensiva (meno 1, ieri erano 3). I decessi da inizio pandemia salgono purtroppo da 42 a 43, più 1. (Continua dopo l’immagine)

A Bettona i casi positivi attuali rimangono 37, invariato, mentre i guariti aumentano da 284 a 286, più 2. I casi positivi da inizio pandemia salgono da 329 a 331, più 2 tra ieri e oggi. Le persone in isolamento contumaciale restano 34, invariato. I ricoveri rimangono 3, invariato, di cui 2 in terapia intensiva, invariato. I decessi da inizio pandemia rimangono 8.

A Cannara i positivi attuali aumentano da 23 a 25, più 2, mentre i guariti rimangono 250, invariato. I casi positivi totali aumentano da 277 a 279, più 2, mentre salgono da 21 a 23, più 2 tra ieri e oggi, le persone in isolamento contumaciale. I ricoveri restano 2, invariato, di cui 1 in terapia intensiva (invariato). I decessi da inizio pandemia sono fermi a 4.