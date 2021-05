Coronavirus in Umbria, il bollettino del 27 maggio 2021. Domani il generale Figliuolo in Umbria

I dati in tutta la regione e nei quattro comuni del comprensorio. Da giovedì possibile prenotarsi al vaccino anche per i 30enni

Coronavirus in Umbria, tra ieri e oggi i positivi aumentano di 24 unità (ieri l’aumento rispetto al giorno precedente era di 35 persone). Purtroppo aumenta il numero delle vittime, da 1.392 a 1.393, 1 persona scomparsa in più rispetto a ieri. Intanto domani, venerdì 28 maggio, il Commissario Straordinario per l’emergenza Covid, Generale Francesco Paolo Figliuolo, sarà in visita in Umbria. Il programma prevede l’arrivo a Palazzo Donini dove, accolto dalla Presidente della Regione, Donatella Tesei, saluterà le autorità locali. Successivamente incontrerà i rappresentanti della task force covid regionale.

Poi, alle ore 11.35, si recherà al centro vaccinale di Bastia Umbra (Umbria Fiere). Al termine della visita – rende noto una nota della Regione – il generale incontrerà all’esterno della struttura la stampa. Alle ore 12.30 si recherà all’ospedale di Perugia, dove sono previsti, tra l’altro, l’inaugurazione del Modular Hospital e il saluto ai sanitari dell’Ospedale militare da campo. Nel pomeriggio farà visita al punto vaccinale di Solomeo. Intanto sempre la Regione annuncia che da giovedì sarà possibile per i 30enni prenotarsi per il vaccino. Mentre dal 30 maggio potranno prenotarsi anche i cittadini da 16 a 29 anni. L’ha annunciato l’assessore alla Sanità dell’Umbria Luca Coletto. La modalità dovrebbe essere simile a quella delle altre fasce d’età: attraverso il portale della Regione, con l’inserimento dei propri dati e poi l’attesa di un sms che indica data e luogo per la somministrazione del vaccino.

Nel dettaglio, il computo dei casi positivi in totale da inizio pandemia passa da 56.201 a 56.225 (appunto 24 positivi in più tra ieri e oggi); i guariti da inizio pandemia aumentano da 53.035 a 53.137 (102 in più). Tra ieri e oggi i positivi attuali al coronavirus in Umbria scendono da 1.774 a 1.695 (meno 79; questo numero è la differenza tra i nuovi positivi meno la somma di guarigioni e, purtroppo, decessi). I tamponi molecolari effettuati, in 24 ore, sono 2.205, per un totale da inizio pandemia di 918.912 (ieri erano 916.707), mentre i tamponi antigenici effettuati sono 405.204, più 3.632, ieri erano 401.572. I ricoverati sono fermi a 89 (invariati), di cui 10 in terapia intensiva (meno 1, ieri erano 11). Gli isolamenti contumaciali scendono da 1.855 a 1.770 (meno 85).

Per quanto riguarda i dati del coronavirus in Umbria nei quattro comuni del comprensorio, questa la situazione secondo la dashboard regionale. Ad Assisi i positivi attuali scendono da 30 a 27, meno 3, mentre i guariti aumentano da 2.125 a 2.12, più 3 tra ieri e oggi. I casi positivi in totale da inizio pandemia sono fermi a 2.207, invariati, mentre le persone in isolamento contumaciale scendono da 28 a 25, meno 3. I ricoveri sono fermi a 2, invariati, di cui 1 in terapia intensiva (invariati). I decessi da inizio pandemia rimangono 52. (Continua dopo l’immagine)

Tornando ai dati del coronavirus in Umbria, a Bastia Umbra, i positivi attuali passano da 29 a 25, meno 4 rispetto a ieri. I guariti aumentano da 1.825 a 1.829, più 4. I casi positivi da inizio pandemia rimangono 1.902, invariati tra ieri e oggi. Gli isolamenti contumaciali passano da 28 a 24, meno 4. I ricoveri sono fermi a 1, invariati, nessuno in terapia intensiva (invariato). I decessi da inizio pandemia sono fermi a 48. (Continua dopo l’immagine)

A Bettona i casi positivi attuali rimangono 2, invariati, e anche i guariti sono sempre 351. I casi positivi da inizio pandemia sono sempre 362, invariati rispetto a ieri. Una persona è in isolamento contumaciale, dato invariato. I ricoveri rimangono 1, invariati, di cui nessuno in terapia intensiva, invariato. I decessi da inizio pandemia rimangono 9.

A Cannara i positivi attuali sono fermi a 4, invariati, e anche i guariti sono sempre 352. I casi positivi totali sono sempre 362, invariati, e anche le persone in isolamento contumaciale sono sempre 3. Una persona è ricoverata in terapia intensiva. I decessi da inizio pandemia restano 6.

© Riproduzione riservata