Coronavirus in Umbria, il bollettino del 28 ottobre 2020: ad Assisi saldo zero tra positivi e guariti

Coronavirus in Umbria, tra ieri e oggi i positivi attuali passano da 4766 a 5004 (238 positivi in più), i guariti da 2.862 a 3.155 (293 in più); i nuovi positivi sono 401. Salgono purtroppo le vittime, da 110 a 114, mentre il computo dei casi positivi in totale da inizio pandemia passa da 7.872 a 8.273 (più 401 tra ieri e oggi). I tamponi effettuati, in 24 ore, sono 4.746, per un totale da inizio pandemia di 286.380 (ieri erano 281.634). Aumentano anche i ricoverati in totale, da 285 a 292 (7 ricoveri in più), stabili a 37 i ricoveri in terapia intenstiva. Gli isolamenti contumaciali sono 6100 (ieri erano 5.940, più 160), le persone uscite dall’isolamento salgono a 54.675. Intanto è pronto l’accordo con farmacie private e comunali per somministrare gratis , su prescrizione, i sierologici rapidi pungidito a studenti da 0 a 19 anni, familiari e nonni anche se abitano in un’altra casa). Ci sono già 30 mila test disponibili.

Per quanto riguarda i dati del coronavirus in Umbria nei quattro comuni del comprensorio, questa la situazione secondo la dashboard regionale. Ad Assisi finalmente si “ferma” la conta che sembrava inarrestabile: i positivi erano 263 ieri e sono 263 oggi, che però significa che ci sono 15 nuovi positivi (e infatti i numeri complessivi passano da 366 a 381), con i guariti che passano da 100 a 115 (15 in più). Il saldo tra nuovi positivi e guariti è dunque zero. Scendono di due unità le persone in isolamento contumaciale, da 258 a 256, e salgono i ricoverati in totale da 5 a 7, nessuno in terapia intensiva. Invariati a tre i decessi. Ad Assisi come altrove, sono inoltre sospesi gli allenamenti degli sport di contatto non di ambito nazionale. Bloccate anche le attività nelle palestre scolastiche, chiusi i centri culturali e ricreativi (maggiori dettagli su AssisiSport).

A Bastia Umbra i positivi attuali salgono da 235 a 246, più 11, frutto però anche di 10 guarigioni in più (111 contro le 101 di ieri). I casi positivi da inizio pandemia aumentano di 21 unità, 358 contro 337. Sono 231 gli isolamenti contumaciali, ieri erano 223 (un salto di 8 unità). I ricoverati in totale sono 15 (ieri erano 12), 1 in terapia intensiva (dato invariato). Fermi a uno i decessi da inizio pandemia.

A Bettona i casi positivi attuali aumentano di una unità, da 22 a 23, ma aumentano anche i guariti, da 9 a 10; i casi positivi da inizio pandemia salgono dunque di due unità, da 33 a 35. Aumento di una unità per le persone in isolamento contumaciale, da 18 a 19. Sempre quattro i ricoverati, di cui due in terapia intensiva, sempre due i decessi. A Cannara i positivi attuali salgono di una unità, da 26 a 27, per un totale di 39 casi da inizio pandemia; più uno, da 26 a 27, le persone in isolamento contumaciale. Nessun ricovero, nessuna terapia intensiva e nessun decesso da inizio pandemia.