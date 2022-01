Coronavirus in Umbria, il bollettino del 31 gennaio 2022

Coronavirus in Umbria, tra ieri e oggi i positivi aumentano di 593 unità (ieri l’aumento rispetto al giorno precedente era stato di 1.619 unità). Aumentano purtroppo le vittime da inizio pandemia, da 1.622 a 1.623, 1 persona scomparsa in più.

Nel dettaglio, i casi positivi in totale da inizio pandemia aumentano da 154.479 a 155.072 (appunto 593 in più tra ieri e oggi); i guariti da inizio pandemia aumentano da 129.669 a 130.447 (778 in più). Tra ieri e oggi i positivi attuali al coronavirus in Umbria passano da 23.188 a 23.002 (meno 186; questo numero è la differenza tra i nuovi positivi meno la somma di guarigioni e, purtroppo, decessi). I tamponi molecolari effettuati, in 24 ore, sono 585, per un totale da inizio pandemia di 1.459.595 (ieri erano 1.459.010), mentre i tamponi antigenici effettuati sono 5.626, per un totale da inizio pandemia di 1.952.351 (ieri erano 1.946.725). I ricoveri passano da 216 a 223, più 7, di cui 11 in terapia intensiva, invariati. Gli isolamenti contumaciali passano da 22.972 a 22.779, meno 193. (Continua dopo l’immagine)

Per quanto riguarda i dati del coronavirus in Umbria nei quattro comuni del comprensorio, questa la situazione secondo la dashboard regionale. Ad Assisi i positivi attuali passano da 791 a 782, meno 9, mentre i guariti aumentano da 4.949 a 4.973, più 24. I casi positivi in totale da inizio pandemia salgono da 5.796 a 5.811, più 15. Le persone in isolamento contumaciale passano da 788 a 779, meno 9. Tre persone sono ricoverate, nessuna in terapia intensiva, dati invariati. I decessi da inizio pandemia sono sempre 56. (Continua dopo l’immagine)

A Bastia Umbra, i positivi attuali passano da 652 a 645, meno 7. I guariti aumentano da 3.992 a 4.028, più 36. I casi positivi da inizio pandemia salgono da 4.697 a 4.726, più 29. Gli isolamenti contumaciali passano da 649 a 643, meno 6. Due persone sono ricoverate, meno 1, una in terapia intensiva, dato invariato. I decessi da inizio pandemia sono sempre 53. (Continua dopo l’immagine).

A Bettona i casi positivi passano da 142 a 139, meno 3, mentre i guariti aumentano da 838 a 841, più 3. I casi positivi da inizio pandemia sono fermi a 989, invariati. Le persone in isolamento contumaciale passano da 142 a 139, meno 3. Nessuna persona è ricoverata, dato invariato. I decessi da inizio pandemia sono sempre 9.

A Cannara i positivi attuali passano da 154 a 151, meno 3, mentre i guariti aumentano da 781 a 785, più 4. I casi positivi totali salgono da 942 a 943, più 1, mentre le persone in isolamento contumaciale passano da 154 a 151, meno 3. Nessuna persona è ricoverata, dato invariato. I decessi da inizio pandemia sono sempre 7.

