Coronavirus in Umbria, +327 nuovi positivi: i dati del 18 ottobre

Nuovo picco del coronavirus in Umbria, con 327 nuovi positivi (su 3.412 tamponi) e solo 26 guariti, con gli attualmente positivi che superano quota 2.400, fermandosi a 2.436. Sono invece 129 le persone attualmente ricoverate nei reparti dedicati al coronavirus in Umbria (+14 rispetto a ieri) di cui 14 in terapia intensiva (7 a Perugia e 7 a Terni).

Ad Assisi, secondo i dati della dashboard, ci sono cinque positivi in più (il totale da inizio pandemia è di 170), ma anche quattro guariti (ieri erano 70, in totale sono 74), quindi il saldo dei positivi attuali totale sale di una sola unità (93 ieri, 94 oggi). C’è un ricovero in più (erano tre ieri), di cui nessuno in terapia intensiva, con 90 persone in isolamento contumaciale.

A Bastia Umbra i positivi in più sono 14 (il totale da inizio pandemia è di 190), ma anche un guarito in più (67 in totale da inizio pandemia). Gli attualmente positi aumentano quindi di 13 unità, da 109 a 122 positivi. Centosedici le persone in isolamento (erano 102 ieri), con un ricoverato in meno (da 7 a 6), di cui uno in terapia intensiva (stabile). Aumentano anche i positivi a Cannara (uno in più, per 7 positivi attuali e 19 casi totali, invariati gli altri dati), mentre è invariata la situazione a Bettona, 8 positivi.