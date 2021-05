Coronavirus in Umbria, il bollettino del 4 maggio 2021; lutto ad Assisi per Mauro Venarucci

Coronavirus in Umbria, tra ieri e oggi i positivi aumentano di 98 unità. Ferme le vittime, che rimangono 1.361.

Nel dettaglio, il computo dei casi positivi in totale da inizio pandemia passa da 54.638 a 54.736 (appunto 98 positivi in più tra ieri e oggi); i guariti da inizio pandemia aumentano da 50.490 a 50.561 (71 in più). Tra ieri e oggi i positivi attuali al coronavirus in Umbria salgono da 2.787 a 2.814 (più 27; questo numero è la differenza tra i nuovi positivi meno la somma di guarigioni e, purtroppo, decessi). I tamponi molecolari effettuati, in 24 ore, sono 3.341, per un totale da inizio pandemia di 867.151 (ieri erano 863.810), mentre i tamponi antigenici effettuati sono 320.788, più 6.700, ieri erano 314.088. I ricoverati in totale passano da 201 a 193 (meno 8 rispetto a ieri), di cui 28 in terapia intensiva (invariato). Gli isolamenti contumaciali scendono da 3.654 a 3.596 (meno 70).

Per quanto riguarda i dati del coronavirus in Umbria nei quattro comuni del comprensorio, questa la situazione secondo la dashboard regionale. Ad Assisi i positivi attuali passano da 77 a 82, più 5, mentre i guariti sono fermi a 2.039, invariati tra ieri e oggi. I casi positivi in totale da inizio pandemia aumentano da 2.165 a 2.170, più 5, mentre le persone in isolamento contumaciale passano da 71 a 75 (più 4). I ricoveri salgono da 6 a 7 (più 1), di cui 1 in terapia intensiva (invariato). I decessi da inizio pandemia sono 49. (Continua dopo l’immagine)

Le vittime ad Assisi sarebbero in realtà 50. A dare la notizia della morte di Mauro Venarucci, ex membro della Pro Loco e attivo nel mondo associativo e sportivo, è il sindaco di Assisi Stefania Proietti, con un post su Facebook. “È una grande perdita per la Città di Assisi, Mauro era un amico di tutti, sempre con il sorriso sulle labbra, siamo addolorati e sgomenti, sentiremo la sua mancanza. Ci stringiamo con tutta la comunità alla sua famiglia”, scrive la prima cittadina.

“Questa maledetta pandemia infierisce ancora – il ricordo della Pro Loco – e questa volta ci ha strappato Mauro Venarucci (Il Mecio per gli amici) che da oltre un mese lottava contro il terribile male e che alla fine lo ha sopraffatto. Mauro a Rivotorto era un “personaggio, con quel suo gran cuore e il sorriso di una persona buona, era l’amico degli amici e per tutti aveva la parola giusta e la battuta pronta. Sapeva coniugare disponibilità, allegria e amicizia vera e disinteressata”. Venarucci è morto a Spoleto, dove era ricoverato.

A Bastia Umbra, i positivi attuali passano da 37 a 40, più 3 rispetto a ieri. I guariti, tra ieri e oggi, sono fermi a 1.788, invariati. I casi positivi da inizio pandemia aumentano da 1.871 a 1.874, più 3 tra ieri e oggi. Gli isolamenti contumaciali salgono da 32 a 36, più 4. I ricoveri scendono da 5 a 4 (meno 1), di cui 2 in terapia intensiva (invariato). I decessi da inizio pandemia sono 46 (invariato rispetto a ieri). (Continua dopo l’immagine)

A Bettona i casi positivi attuali sono fermi a 12, invariati, e anche i guariti sono sempre 340. I casi positivi da inizio pandemia restano 361 (invariato rispetto a ieri). Le persone in isolamento contumaciale rimangono 8, invariati. I ricoveri restano 4 (invariato), di cui 1 in terapia intensiva (invariato). I decessi da inizio pandemia rimangono 9.

A Cannara i positivi attuali sono fermi a 16, i guariti a 336, entrambi invariati. I casi positivi totali sono fermi a 358, invariato, mentre le persone in isolamento contumaciale salgono da 13 a 14, più 1. I ricoveri scendono da 3 a 2, meno 1, di cui 1 in terapia intensiva (invariato). I decessi da inizio pandemia restano 6.

