Andrea Crippa incontra il candidato sindaco Marco Cosimetti

La Lega di Assisi scalda i motori in vista delle elezioni amministrative in programma nel prossimo autunno che vedranno il centrodestra compatto (Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia) e le liste civiche sostenere il candidato a sindaco, Marco Cosimetti. Il vice segretario federale della Lega, Andrea Crippa, lo ha incontrato ad Assisi insieme ai parlamentari umbri della Lega, Virginio Caparvi, Riccardo Augusto Marchetti e al capogruppo in Regione Umbria, Stefano Pastorelli.

“Ho deciso di ripartire dall’Umbria in uno dei primi giorni in cui finalmente si torna in mezzo alla gente – ha detto Andrea Crippa – In Umbria la Lega non è stata un voto di protesta, ma un voto di speranza. Le persone hanno scelto noi dopo tanti anni di governo PD perché stanche di un sistema di potere teso non a beneficiare i cittadini, ma a fare gli interessi degli amici degli amici. Da primo partito dell’Umbria e da amministratori della regione e dei principali comuni abbiamo la responsabilità di far sentire tutti i giorni orgogliosi i cittadini che ci hanno votato e di sostenere quelle persone che in Umbria, per aver votato Lega o per aver detto qualcosa di diverso rispetto al pensiero unico, hanno perso il lavoro, hanno perso la credibilità o qualche amico”.

Poi su Assisi dove in autunno si svolgeranno le elezioni comunali: “Da lombardo se penso all’Umbria penso ad Assisi, in quanto città che vanta un patrimonio artistico e culturale invidiato e visitato da cittadini di tutto il mondo – ha detto Andrea Crippa – Assisi fa parte di un progetto sul quale la Lega sta lavorando da tanto tempo. In campagna elettorale il nostro principale nemico deve essere la rassegnazione, dobbiamo convincere i tanti cittadini rassegnati che non credono più nella buona politica. Questa squadra che accompagnerà Marco Cosimetti alla vittoria deve far vedere che il nostro è un modo nuovo di far politica, teso all’ascolto, alla competenza, all’umiltà e al cambiamento”.

