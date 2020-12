Coronavirus in Umbria, il bollettino del 7 dicembre 2020

Coronavirus in Umbria, tra ieri e oggi i positivi aumentano di 65 unità. Purtroppo salgono anche le vittime, da 460 a 468, 8 persone scomparse in più.

Nel dettaglio, il computo dei casi positivi in totale da inizio pandemia passa da 25.144 a 25.209 (appunto 65 positivi in più tra ieri e oggi), mentre i guariti, sempre da inizio pandemia, aumentano da 18.619 a 18.751 ( in più). Tra ieri e oggi i positivi attuali al coronavirus in Umbria passano da 6.062 a 5.990 ( positivi in meno; questo numero è la differenza tra i nuovi positivi meno la somma di guarigioni e, purtroppo, decessi). I tamponi effettuati, in 24 ore, sono , per un totale da inizio pandemia di 438.888 (ieri erano 438.511). I ricoverati in totale sono 395 (ieri erano 393, più 2), di cui 56 in terapia intensiva (ieri erano 60, meno 4). Gli isolamenti contumaciali sono 7.716 (ieri erano 7.908, meno 11), le persone uscite dall’isolamento salgono a 97.655 (ieri erano 97.250, più ).

Per quanto riguarda i dati del coronavirus in Umbria nei quattro comuni del comprensorio, questa la situazione secondo la dashboard regionale. Ad Assisi i positivi attuali passano da 294 a 292 (2 in meno), i guariti salgono da 844 a 846 (più 2). I casi positivi in totale da inizio pandemia rimangono invariati a 1.153, le persone in isolamento contumaciale passano da 273 a 267 (sei in meno). I ricoveri passano da 23 a 25 (2 in più), 3 in terapia intensiva (ieri erano 3, più 1). I decessi rimangono 15. (Continua dopo l’immagine)

A Bastia Umbra i positivi attuali passano da 245 a 239, meno 6; i guariti, tra ieri e oggi, salgono da 719 a 724, più 5. I casi positivi da inizio pandemia restano 977 (invariato). Sono 226 gli isolamenti contumaciali, ieri erano 231 (meno 5). I ricoveri scendono da 14 a 13 (meno 1), di cui 3 in terapia intensiva (invariato). I decessi salgono purtroppo da 13 a 14 (uno in più). (Continua dopo l’immagine)

A Bettona i casi positivi attuali passano da 61 a 57 (meno 4), i guariti salgono da 103 a 107 (più 4). I casi positivi da inizio pandemia rimangono 168 (invariato). Le persone in isolamento contumaciale scendono da 58 a 54 (meno 4). I ricoveri rimangono 3 (invariato), di cui 1 in terapia intensiva (invariato), i decessi rimangono 4. A Cannara i positivi attuali passano da 33 a 32 (meno 1), i guariti da 111 a 112 (più 1 tra ieri e oggi); i casi positivi da inizio pandemia restano 146 (invariato), sono sempre 31 le persone in isolamento contumaciale (invariato). Due i ricoveri in totale (invariato), 1 in terapia intensiva (invariato), e un decesso da inizio pandemia.

Intanto il Comune di Bettona si è dimostrato all’avanguardia avendo predisposto per i suoi cittadini i test Covid con la modalità drive-in organizzata di all’interno del territorio comunale. La sede è in via Ponte di Ferro all’interno del piazzale del Campo Sportivo Comunale. La giunta comunale, nella riunione di venerdì 4 dicembre, ha approvato una delibera con cui si prepara ad affrontare questa fase importante della pandemia mediante l’esecuzione di test rapidi per i cittadini del Comune. In una prima fase verranno screenati i bambini delle scuole ed i loro genitori.

Poi si passerà alle categorie sensibili e successivamente, in tempi rapidi, tutta la popolazione del Comune. I test – anticipa la giunta guidata dal sindaco Lamberto Marcantonini – saranno effettuati su base volontaria. Gli obiettivi sono evidenti e molteplici: rendere un servizio quasi gratuito alla popolazione, e allo stesso tempo contribuire in maniera positiva all’assetto organizzativo della task force regionale che si occupa dell’emergenza Covid-19.