Coronavirus in Umbria, il bollettino del 24 ottobre 2020

Coronavirus in Umbria, questi i dati aggiornati al 24 ottobre 2020. Crescono ancora i numeri: gli attualmente positivi sfondano quota 4.000, per un totale di 4.026, con 525 nuovi positivi (ieri erano 447). I guariti salgono a quota 2704, ieri erano 2.572, ma si registrano purtroppo altri due decessi, con il totale che sale a 102. I tamponi eseguiti salgono a 73.906, ieri erano 2169.993. Salgono i ricoverati, passando da 204 a 228, di cui 25 in terapia intensiva (ieri erano 21). I casi positivi in totale da inizio pandemia sono 6.832, ieri erano 6.307, le persone in isolamento sono 5.338, ieri erano 4.977. Infine, sono 53.497 le persone uscite dall’isolamento, ieri erano 53.071.

Per quanto riguarda i dati del coronavirus in Umbria nei quattro comuni del comprensorio, questa la situazione secondo la dashboard regionale. Ad Assisi ci sono 194 positivi attuali, un aumento di 34 unità (ieri erano 160), frutto però di anche di 3 guarigioni rispetto a ieri (sono 94, ieri erano 91). I positivi da inizio pandemia salgono a 290 casi in totale, più 36 rispetto ai 254 di ieri. Centottantanove le persone in isolamento contumaciale (ieri erano 157). I ricoverati sono cinque, più due rispetto a ieri, nessuno in terapia intensiva. Le vittime sono tre, invariati rispetto a ieri.

A Bastia Umbra i positivi attuali salgono da 174 a 210, più 33, frutto però anche di 3 guarigioni in più (90 contro le 87 di ieri). I casi positivi da inizio pandemia aumentano di 39 unità, 301 contro 262, più 34 gli isolamenti contumaciali (201 contro 167 di ieri). Nove i ricoverati in totale, più 2, dei quali 1 in terapia intensiva (dato invariato).

A Cannara i positivi attuali aumentano di una unità (18, ieri erano 15), nessun guarito in più e un numero di positivi da inizio pandemia che sale a 30; 17 le persone in isolamento contumaciale, ieri erano 14, e un ricoverato totale (invariato). A Bettona infine, 3 positivi in più, da 13 a 16, ma si registra anche in guariti, 9 in totale rispetto agli 8 di ieri. Undici persone in isolamento contumaciale (ieri erano 8) e 26 casi positivi in totale da inizio pandemia (ieri erano 22). Sempre cinque i ricoverati totali, di cui due (ieri erano 1) in terapia intensiva.