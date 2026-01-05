Ospedale di Assisi, completato il programma di ammodernamento tecnologico

Proseguono gli interventi di potenziamento e riqualificazione dell’ospedale di Assisi in occasione del Giubileo, realizzati grazie ai fondi stanziati dal Governo nazionale, gestiti dalla Regione Umbria e affidati all’Usl Umbria 1 per la loro attuazione. Nei giorni scorsi sono stati installati 12 nuovi letti di ultima generazione destinati al reparto di Medicina, ai quali se ne aggiungeranno ulteriori 4 nel corso del prossimo mese. Nei giorni scorsi è stata completata la consegna di un insufflatore, di un nuovo tavolo operatorio e dell’aggiornamento della centrale di monitoraggio del Pronto Soccorso. A fine gennaio verrà completato anche l’allestimento delle pareti attrezzate per due sale del Pronto Soccorso (emergenza 2 e triage), insieme all’arrivo di nuovi arredi, di 4 letti per l’Obi (Osservazione Breve Intensiva) e degli ultimi 4 letti destinati al reparto di Medicina.

Con queste forniture si concluderà il programma di potenziamento delle apparecchiature sanitarie dell’ospedale di Assisi, per un investimento complessivo di circa 400mila euro. Nei mesi scorsi erano già stati acquisiti diversi dispositivi per il Pronto Soccorso tra cui di un portatile per radioscopia, un sistema ottico Hopkins, un ecotomografo multidisciplinare portatile, un defibrillatore con massaggiatore cardiaco automatico, un elettrocardiografo, ulteriori apparecchiature a bassa complessità (tipo saturimetri, misuratori di Co2, sistemi di riscaldamento sangue e fluidi) e varie attrezzature sanitarie (come barelle, poltrone, carrelli per terapia ed arredi).

“Si tratta di una serie di interventi – ha dichiarato Emanuele Ciotti, direttore generale dell’Usl Umbria 1 – che rispondono a una precisa strategia di ammodernamento e rafforzamento dell’ospedale di Assisi. L’obiettivo è duplice: da un lato garantire standard tecnologici e strutturali sempre più elevati, dall’altro preparare la struttura a gestire in modo efficace e sicuro l’aumento dei flussi di pellegrini previsto in occasione del Giubileo. Questi investimenti rappresentano un passo significativo nel percorso di valorizzazione della rete ospedaliera territoriale e testimoniano l’impegno dell’Azienda nel migliorare la qualità dell’assistenza, potenziare i servizi e assicurare ai cittadini e ai visitatori un presidio moderno, funzionale e pienamente rispondente ai bisogni di salute della comunità”.

Oltre alle varie apparecchiature sanitarie, nei mesi scorsi sono state effettuate altre migliorie strutturali e di servizi che hanno riguardato l’attivazione di una nuova postazione 118, consistente nel servizio con ambulanza di tipo A ed autista soccorritore; è stato affidato il servizio di noleggio di una colonna per endoscopia, che ha permesso di aumentare le sedute due volte la settimana, prima in alcuni mesi erano zero; è stato ideato il servizio di dialisi giubilare, che offre ai pellegrini un’assistenza sanitaria qualificata anche nelle ore serali, qualora non si riuscisse a fissare la seduta nelle ore diurne. Inoltre, sono stati effettuati interventi connessi all’installazione del nuovo polifunzionale radiologico; sono state apportate delle migliorie interne ed impiantistiche, sono state effettuate altre sistemazioni esterne (per il decoro degli esterni e del verde).

© Riproduzione riservata