Ospedale di Assisi, si mobilitano anche le Parti del Calendimaggio

All’ospedale di Assisi servono un’apparecchiatura di ventilazione non invasiva e analizzatore seriale rapido di tamponi naso-faringei, un monitor multi parametrico, ma anche semplici mascherine. In campo – oltre alle tante associazioni locali (Rotary Club di Assisi, Quelli del Bronx, “I lupi del Subasio 4×4”, Centro Pace di Assisi e l’Associazione Punto Rosa, ma anche i consiglieri comunali e le associazioni angelane) e arriva anche l’appoggio dalle Parti del Calendimaggio di Assisi.

La Magnifica Parte de Sotto (IBAN: IT74C0200838278000041131064) lancia l’iniziativa “Facciamo anche noi la nostra PARTE!”. Raccolta fondi per l’Ospedale di Assisi, sulla causale va inserita la dicitura “Donazione Ospedale di Assisi”. La cifra raccolta sarà devoluta per l’acquisto dei dispositivi di sicurezza e altro materiale necessario allo svolgimento delle attività ospedaliere. Inviando nome, cognome e numero di telefono si verrà inseriti nell’elenco dei volontari a supporto delle persone impossibilitate a recarsi a fare spesa o ad acquistare beni di prima necessità. Coordinamento della Protezione Civile. Contatti: il Priore Maggiore Simone Menichelli 328 9181021, il Gran Cancellario Caterina Costa 349 4333332.

La Nobilissima Parte de Sopra (IBAN: IT64O0200838278000040562912) dopo la richiesta di mascherine ha individuato due tipi di prodotto all’altezza e due differenti fornitori che si sono dimostrati assolutamente sensibili a tale causa e che ci hanno assicurato la fornitura in brevissimo tempo. La Parte ha anticipato la cifra necessaria, ma abbiamo pensato di iniziare anche una raccolta fondi. Potete aiutarci inviando le vostre offerte alla Nobilissima Parte de Sopra con causale “Donazione Ospedale di Assisi”. Nel caso in cui le donazioni superassero l’importo già destinato, provvederemo ad acquistarne altre o a devolvere la cifra all’Ospedale stesso, per l’utilizzo di cui gli operatori avranno maggior necessità.

Entrambe le Parti hanno inviato una dotazione di mascherine FFP2. “L’etica professionale ti porta a lavorare in qualsiasi condizione ma quando a questa si aggiunge la solidarietà della gente non ti senti solo. Lavorare in sicurezza e tornare a casa dai propri figli un po’ più sereni ha un valore assoluto. Ogni piccolo e singolo gesto di vicinanza della popolazione, in questo momento, ha un valore assoluto. Un grazie commosso da tutto il personale della Radiologia”, il ringraziamento dei sanitari.

Intanto non si ferma la generosità anche delle altre associazioni del territorio: La Pro loco di Rivotorto di Assisi si è da subito attivata nella ricerca di strumenti per la protezione di medici, infermieri e personale sanitario che opera nell’ospedale di Assisi, “Abbiamo potuto acquistare – si legge nella a firma della presidente Maria Aristei Belardoni – p150 mascherine FFP2 che doniamo all’ospedale nella speranza di fare cosa utile e gradita, vogliamo che Lei Direttore rinnovi la nostra stima, apprezzamento e riconoscenza a tutto il personale sanitario. Siamo certi che il loro indefesso e prezioso operato porterà quanto prima per tutti noi giorni migliori!”.