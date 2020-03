Lampade votive, la scadenza del pagamento è prorogata al 31 ottobre

L’amministrazione comunale comunica che è spostato al 31 ottobre prossimo il termine di scadenza del pagamento dei bollettini relativi al servizio lampade votive nei cimiteri comunali del territorio di Assisi, la cui scadenza era prevista per il 31 marzo. Come noto, dal 2017 Il servizio lampade votive dei cimiteri di Assisi è tornato alla gestione diretta da parte del Comune di Assisi per garantire un servizio più efficiente.

“In questo periodo di emergenza sanitaria per il contagio da coronavirus – si legge in una nota dell’amministrazione – lo slittamento dei termini è una misura adottata per evitare che le persone escano di casa per recarsi a pagare quanto dovuto. I bollettini erano stati inviati agli inizi di febbraio e prevedevano appunto una scadenza lunga per il pagamento, ma considerata la situazione si invitano i cittadini, in maniera particolare le persone anziane, a non uscire per assolvere a quest’incombenza”.

Il sindaco Stefania Proietti ribadisce l’appello a tutta la cittadinanza a rimanere a casa, a non muoversi assolutamente perché solo in questo modo si può contenere la diffusione del virus. “In questo momento – dice il sindaco – siamo tutti in prima linea perché dipende da noi la diffusione del Covid-19, dipende da ognuno di noi se l’infezione si propaga e propaga noi stessi e i nostri cari. Voglio ringraziare chi ha maturato la consapevolezza dell’emergenza e osserva con rigore quanto prescritto, voglio sollecitare chi non ha ancora acquisito tale consapevolezza a farlo in fretta perché solo affrontando insieme questo momento possiamo farcela a lasciarcelo alle spalle e pensare al futuro”.