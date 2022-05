Sergio Bistoni è il nuovo direttore UOC Medicina Assisi, Profilo Professionale Dirigente Medico, Area Medica e delle Specialità Mediche, Disciplina di “Medicina Interna”. L’ufficialità in una delibera della Usl Umbria 1 pubblicata sul sito dell’azienda. Il dottor Salvatore Pezzuto, al quale era stata comunicata l’attribuzione dell’incarico, ha inoltrato la rinuncia all’incarico.

Il nome di Salvatore Pezzuto era stato comunicato in una nota stampa di invito a una conferenza stampa inviata la settimana scorsa; il nuovo direttore avrebbe dovuto essere presentato contestualmente a Manuel Monti, finito a Gualdo Tadino, ma proprio durante quella conferenza stampa era stato spiegato che Pezzuto stava valutando se accettare. E in queste ore è arrivata la rinuncia.

Il Direttore Generale, pertanto, attingendo dalla terna dei candidati idonei, formata sulla base dei

migliori punteggi attribuiti dalla commissione di valutazione, tenuto conto che il candidato collocato al 2° posto della suddetta terna ha, contestualmente, accettato l’incarico di Direttore di un’altra struttura complessa conferito da questa Azienda USL, ha dato disposizioni per il conferimento dell’incarico di direzione UOC Medicina Assisi al Dott. Sergio Bistoni, collocato al 3° posto. L’incarico ha durata quinquennale, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve e prevede un periodo di prova di sei mesi.

