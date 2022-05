Incidente stradale in motorino a Cannara, 26enne perde la vita

Tragedia nella prima serata di martedì 24 maggio 2022. Un ragazzo di 26 anni è morto a seguito di un incidente stradale in motorino avvenuto a Cannara.

La squadra dei vigili del fuoco di Assisi è intervenuta alle 20.10 per incidente stradale accaduto lungo la strada provinciale 410, tra Cannara e Castelnuovo, all’altezza cimitero. Si trattava di uno scooter, il cui conducente avrebbe fatto tutto da solo. Il giovane, un 26enne trasportato in ospedale, è morto poco dopo i soccorsi. Sul posto i carabinieri della locale stazione , dipendente dalla compagnia di Assisi guidata dal capitano Vittorio Jervolino.

Secondo le prime informazioni, come detto, il conducente del mezzo avrebbe perso il controllo del motorino e sarebbe uscito di strada; nel sinistro non sarebbero coinvolti altri mezzi.

Un paio di giorni fa a Gubbio un precedente analogo, quando un giovane di 23 anni è morto dopo essere finito con lo scooter in un canale d’acqua adiacente la sede stradale. Sulle cause e le modalità dell’accaduto sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine, avvertite da due passanti che avevano notato lo scooter a terra. La vittima è Giovanni Pierotti, barista, pizzaiolo e giocatore di basket, residente in zona. L’incidente – secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco del distaccamento di Gubbio – è avvenuto in via della Piaggiola. Sul posto anche il 118 che purtroppo ha dovuto constatare il decesso del povero ragazzo. (Notizia in aggiornamento)

