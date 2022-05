Succede a Costano, polizia di Stato sul posto: 40enne nei guai per minaccia aggravata e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere

Ubriaco insulta e minaccia la vicina con un seghetto: denunciato per minaccia aggravata e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi, a seguito di chiamata pervenuta alla Sala Operativa, sono intervenuti nella frazione di Costano dove era stata segnalata la presenza di un uomo che, palesemente ubriaco, aveva minacciato una donna e la sua famiglia. Gli operatori, giunti sul posto, hanno individuato l’uomo – poi identificato come un cittadino italiano, classe 1982 – che a torso nudo e in palese stato di alterazione psicofisica, inveiva contro una donna affacciata dalla finestra dell’appartamento.

Il 40enne, alla vista degli agenti, ha lasciato cadere a terra un seghetto a serramanico che, fino a quel momento, aveva brandito contro la parte offesa. Avvicinato dagli operatori e sottoposto a controllo, l’uomo – con evidenti abrasioni e contusioni sul viso e sul corpo – è risultato avere a carico diversi precedenti di polizia e un avviso orale del Questore. Dopo aver tentato di calmarlo, gli agenti agli ordini del vicequestore aggiunto Francesca Domenica Di Luca hanno richiesto l’intervento dei sanitari del 118 che, effettuati i preliminari accertamenti sul posto, lo hanno accompagnato presso l’ospedale “Santa Maria della Misericordia” di Perugia per le cure del caso.

Successivamente, i poliziotti hanno preso contatti con la richiedente apprendendo che l’uomo, già nella mattinata precedente, aveva posto in essere dei comportamenti molesti, creando disagio e timore nei residenti della zona. I comportamenti aggressivi e violenti erano poi proseguiti anche il giorno dopo, al punto che la donna, spaventata, aveva richiesto l’intervento della Polizia di Stato. Gli agenti, dopo averla tranquillizzata, l’hanno invitata a richiedere l’intervento della Polizia di Stato in caso di nuovi episodi. Il 40enne, invece, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di minaccia aggravata e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

© Riproduzione riservata