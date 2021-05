Vaccini, in Umbria al via le pre-adesioni per la vaccinazione degli over 50

Prosegue con qualche intoppo la campagna vaccinale umbra. Dal 19 maggio è partita la vaccinazione degli “over 60”, mentre da oggi partono le preadesioni alla campagna vaccinale per la fascia di età 59-50 anni in Umbria. I cittadini appartenenti a questa fascia potranno effettuare l’adesione solo tramite portale apposito (link diretto). Intanto è iniziata oggi la somministrazione dei vaccini per la fascia di età 69-60 anni, e alle ore 17 di oggi 19 maggio sono oltre 32.000 i soggetti della fascia 69-60 che hanno già aderito alla campagna vaccinale. Per queste persone la prenotazione, comunicata tramite sms, viene attribuita in base all’età e al Distretto sanitario di residenza e l’immunizzazione verrà svolta con ogni tipologia di vaccino, in base alle disponibilità.

Subito dopo la fascia di età 50-59 anni, saranno aperte le pre adesioni anche per quella di età 40-49 anni, fino ad arrivare, come detto, alla pre adesione per tutte le fasce d’età vaccinabili, inclusa quella dei 16-29 anni, entro la fine di maggio. Entro la fine di luglio, quindi, si prevede l’effettuazione – per tutti i cittadini vaccinabili – della prima dose di vaccino.

Alla giornata di ieri, secondo i dati della dashboard regionale, erano 422.274 (+7.822 rispetto a ieri) le dosi di vaccini anti-Covid somministrate nella Regione Umbria secondo i dati della dashboard istituzionale aggiornata alle ore 8.00 di oggi (mercoledì 19 maggio). Si tratta del 93,41% delle 452.065 dosi consegnate (dato invariato rispetto a ieri) alla Regione dal commissario straordinario nazionale all’emergenza Coronavirus, mentre i prenotati sono al momento 175.907. Salgono così a 287.036 (+3.961) gli umbri vaccinati con una dose (il 37,01% della popolazione residente) e a 137.816 (+3.871) quelli vaccinati con ciclo completo (il 17,76% della popolazione residente).

