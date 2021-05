Controlli del territorio a Bastia Umbra, un arresto e tre denunce

I militari della stazione Carabinieri di Bastia Umbra, nel corso dei numerosi servizi di controlli del territorio a Bastia Umbra, effettuati per contrastare il fenomeno dei reati predatori, hanno sottoposto ad identificazione numerose persone e controllato tutte le macchine ritenute sospette. Nel corso di tali servizi i militari hanno rintracciato una cittadina Rumena, già nota alle forze dell’ordine, alla quale è stata notificata un’ordinanza restrittiva di quattro mesi, emessa dall’autorità giudiziaria di Perugia, ponendo così la donna agli arresti domiciliari. La pena da scontare è relativa a dei furti perpetrati nell’anno 2017, in Bastia Umbra; la donna dovrà altresì pagare la pena pecuniaria pari a euro 133,00.

Venerdì scorso inoltre, nel giorno del mercato settimanale, la centrale operativa dei carabinieri della compagnia di Assisi, agli ordini del tenente colonnello Marco Vetrulli, riceveva numerose segnalazioni da parte di alcuni cittadini allarmati dalla presenza di numerose persone sospette che si aggiravano tra i banchi di frutta. È stato immediatamente predisposto una serie di controlli del territorio a Bastia Umbra, i cui risultati non si sono fatti attendere. I militari, infatti, rintracciavano tre donne, che, poco prima, si erano rese responsabili di furto con destrezza ai danni di un anziano di Bastia Umbra. Il modus operandi delle tre si è dimostrato particolarmente subdolo. La più giovane e avvenente avvicina l’anziano, inizia ad abbracciarlo ed a parlargli come se i due si conoscessero da tempo. L’uomo sul momento rimane come frastornato, mentre le altre due velocemente lo avvicinano da dietro e riescono a sfilargli il portafogli dalle tasche dei pantaloni. Il malcapitato, solo dopo diversi minuti, si è reso conto di essere stato raggirato ed ha chiesto l’intervento dei Carabinieri. La ricerca delle donne, tutte giovanissime, si concludeva poco dopo con il rintraccio delle stesse, le quali, oltre alla denuncia in stato di libertà per l’ipotesi di reato di furto aggravato, sono state proposte, alla competente Autorità, per il Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Bastia Umbra.

