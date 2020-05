Asili nido e scuole dell’infanzia private protestano giovedì 21

Asili nido e scuole dell’infanzia private protestano a Perugia giovedì 21. Una manifestazione pacifica, organizzata da Associazione unitaMente nidi, scuole dell’infanzia e servizi educativi 0/6 privati. L’appuntamento è, come detto, per il 21 maggio dalle 15 alle 17, per protestare a seguito del DPCM del 17/05/2020, della pubblicazione del protocollo INAIL e dell’ordinanza regionale. UnitaMente si coordinerà con altre associazioni, gruppi e comitati. La manifestazione ha lo scopo di chiedere fondi, ammortizzatori sociali per i servizi educativi 0-3 e 0-6 alla regione e al governo eventuali soluzioni che salvino dalla chiusura.

“La manifestazione – secondo gli organizzatori – avverrà in tutte le regioni a livello nazionale e nello stesso orario. Giovedì 21 maggio dalle 15 alle 17 associazione unitaMente in concerto con altre realtà del territorio nazionale organizza la manifestazione di protesta EDUCATA ed EDUCANTE. Ai partecipanti è richiesto l’utilizzo della mascherina come da decreto; distanziamento fisico di almeno un metro tra le persone; evitare di riunirsi in piccoli gruppi”.

“La manifestazione di asili nido e scuole dell’infanzia private sarà pacifica e prevalentemente silenziosa”, anticipano gli organizzatori. L’obiettivo è appunto quello di protestare educatamente, per sensibilizzare le autorità sulle problematiche delle scuole private.