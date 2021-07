Meteo Assisi 2-4 luglio 2021, continua l’estate con un caldo meno afoso

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 2-4 luglio 2021, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Un caro buongiorno ai nostri lettori, settimana che è partita davvero “infuocata” con caldo pesante e fastidioso fortunatamente durato solo fino a martedì, da mercoledì infatti l’ingresso sul nostro territorio di aria più dolce atlantica ha reso le nostre giornate più piacevoli e gradevoli da vivere. L’estate italiana procede sostanzialmente senza intoppi finora possiamo dire e nel corso del weekend (oggi a parte) ancora una volta ci rivelerà il suo volto più bello. Sarà caldo ma senza eccessi particolari, spesso sarà ventilato e la comparsa di qualche nube di bel tempo in più come classicamente avviene qui dalle nostre zone lontane dal mare farà si che i nostri terreni si scaldino ma non più di tanto.

Ecco le previsioni nel dettaglio per il Meteo Assisi 2-4 luglio 2021, con uno sguardo attento anche all’Umbria:

Oggi venerdì: giornata molto bella nella prima parte e con caldo senza eccessi, nel corso del pomeriggio rapido sviluppo di rovesci temporaleschi per il passaggio da N-W in quota di un nucleo di aria più fresca. Difficilissimo dire dove i temporali colpiranno esattamente, ma sicuramente ci sarà la possibilità di locali fenomeni anche violenti e grandinate. Migliora dalla serata in avanti, ventilazione occidentale in prevalenza. Temperature massime intorno 32 gradi sulle pianure in forte calo localmente laddove ci saranno i rovesci temporaleschi. Qualità dell’aria molto buona.

Domani sabato: giornata che torna ad essere ampiamente soleggiata con lieve incremento del caldo fin verso 34 gradi in pieno giorno (4-5 gradi oltre la temperatura normale del periodo). Caldo moderato e asciutto senza eccessi. Solito incremento della nuvolosità nelle ore centrali della giornata. Ventilazione sempre di componente occidentale oceanica. Qualità dell’aria ottima.

Domenica: giornata sempre in prevalenza soleggiata, tuttavia saranno presenti a tratti velature o della nuvolosità più accentuata soprattutto tra pomeriggio e sera che manterrà le temperature diurne intorno 32-33 gradi. Dunque caldo ma sempre senza eccessi. Caldo asciutto e ventoso per venti sud-occidentali a tratti anche moderati soprattutto nel pomeriggio. Piacevole la giornata. Qualità dell’aria sempre buona.

Breve accenno per concludere al tempo dell’inizio della prossima settimana che vedrà una persistenza di clima gradevole e ampi spazi soleggiati con temperature massime sempre mediamente intorno 32-33 gradi per quanto riguarda lunedì poi da martedi a seguire probabile incremento del caldo e il ritorno per 4-5 giorni a temperature intorno 35-36 gradi.

A tutti voi il consiglio di trascorrere queste belle giornate di sole all’aria aperta e l’augurio di ogni bene alle vostre famiglie da parte di tutta la redazione di AssisiNews.

