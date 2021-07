Avventura nella natura per gli alunni della Rinascita di Assisi (foto)

Una mattinata alla scoperta del bosco in collaborazione con l'associazione Alberi Maestri

Avventura nella natura per gli alunni della Rinascita di Assisi, in collaborazione per l’associazione Alberi Maestri. Di seguito la nota nella scuola.

“Questo anno scolastico è appena terminato, con alcuni di voi torneremo a vivere insieme delle bellissime esperienze a Settembre, con altri di voi, ormai pronti a prendere il volo verso la Scuola Primaria, è giunta l’ora di salutarci; ma a tutti voi noi maestre vogliamo regalare una esperienza magica, che lasci nel vostro cuoricino quella leggera e inebriante sensazione che solo i bei ricordi possono lasciare….

ricordi legati ad una giornata speciale. E allora pronti partenza via, per un’avventura nella natura! Una mattinata alla scoperta del bosco, con l’esperienza dell’arrampicata sull’albero seguita da una discesa mozzafiato, storie degli animali del bosco, ed una esperienza sensoriale a piedi nudi!

Tante sensazioni meravigliose condivise che per sempre ci legheranno, e ogni volta che penseremo a “quella bellissima mattinata” ci sentiremo vicini, e grati di aver potuto condividere una parte di cammino insieme. Grazie bambini, perché senza di voi noi grandi rischieremmo di dimenticarci la magia dell’avventura, e un grazie grandissimo ad “ Alberi Maestri”, una associazione locale che con tanta professionalità ed anima si prende cura degli alberi, che durante queste tre mattinate ha organizzato per tutti noi questa esperienza indimenticabile. Ciao bambini – concludono le maestre – siate sempre puri, allegri……e tremendi come solo voi sapete essere!”.

